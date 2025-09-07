Подробно търсене

Японският премиер Шигеру Ишиба е решил да подаде оставка, съобщи телевизия Ен Ейч Кей

Светослав Танчев
Японският премиер Шигеру Ишиба е решил да подаде оставка, съобщи телевизия Ен Ейч Кей
Японският премиер Шигеру Ишиба е решил да подаде оставка, съобщи телевизия Ен Ейч Кей
Японският премиер Шигеру Ишиба. Снимка: Kim Kyung-Hoon/Pool Photo via AP
Токио,  
07.09.2025 10:32
 (БТА)

Японският премиер Шигеру Ишиба е решил да подаде оставка, за да избегне разцепление в управляващата Либерално-демократическа партия, съобщи тази сутрин японската телевизия Ен Ейч Кей (NHK).

Канцеларията на премиера не е отговорила още на искането на Ройтерс за коментар.

Коалицията начело с Ишиба, водена от Либерално-демократическата партия, загуби мнозинството си на изборите за двете камари на парламента, откакто дойде на власт миналата година, на фона на недоволството на японските избиратели от нарастващите разходи за живот.

Депутатите от японската Либерално-демократическа партия трябва да гласуват утре дали да проведат извънредни избори за нов лидер.

Миналата седмица правителството на Ишиба финализира подробностите по търговското споразумение между Япония и САЩ, отбелязва Ройтерс.

/СХТ/

Свързани новини

05.09.2025 10:54

Япония и Австралия задълбочават връзките си в сферата на сигурността

Австралия и Япония заявиха, че ще задълбочат сътрудничеството си, за да се справят с нарастващите предизвикателства в областта на сигурността в Индо-тихоокеанския регион, включително като си помагат взаимно при евакуацията на граждани, изложени на риск в чужбина, предаде Ройтерс.
05.09.2025 03:51

Южна Корея, Япония и САЩ ще проведат учения във връзка с ядрената и ракетна заплаха от Северна Корея, съобщи Сеул

Южна Корея, Япония и САЩ ще проведат ежегодни отбранителни учения с цел да подобрят своите въздушни, морски и кибер оперативни способности срещу ядрената и ракетна заплаха от Северна Корея, съобщи в изявление тази сутрин южнокорейската армия, цитирана от Ройтерс.
05.09.2025 00:41

Тръмп подписа указ за прилагане на търговското споразумение с Япония, съобщи Белият дом

Президентът на САЩ Доналд Тръмп подписа вчера указ за прилагане на търговското споразумение между САЩ и Япония, което предвижда по-ниски мита върху вноса на японски автомобили и други стоки, обявени през юли, съобщи Белият дом, цитиран от Ройтерс.
31.08.2025 19:16

Щрихи от посещението на индийския премиер Моди в Япония

Индийският премиер Нарендра Моди пристигна в петък на двудневна визита в Япония, където се срещна с японския си колега Шигеру Ишиба, за да обсъдят задълбочаването на двустранните отношения, включително в областта на търговията, инвестициите и новите технологии.
23.08.2025 14:22

Южнорекорейският президент се срещна с японския премиер, призова Токио към загърбване на различията и сътрудничество

Южнокорейският президент И Дже-мьон подчерта необходимостта от оставяне настрана на различията и установяване на сътрудничество в общите сфери с Япония по време на днешната си среща с японския премиер Шигеру Ишиба, предаде Асошиейтед прес.
15.08.2025 13:18

Китай и Южна Корея разкритикуваха посещението на японски политици в храма Ясукуни, смятан за символ на милитаризма

Южнокорейското правителство изрази "дълбоко разочарование и съжаление" по повод посещението на японски политици, включително най-малко един министър, в шинтоисткото светилище Ясукуни, като заяви, че бъдещите отношения трябва да се градят върху покаянието на Япония за миналите грешки, съобщи министерството на външните работи, цитирано от Ройтерс.
15.08.2025 12:25

Министърът на земеделието на Япония посети храма Ясукуни на годишнината от японската капитулация във Втората световна война

Министърът на земеделието на Япония Шинджиро Коидзуми посети свързания с войната храм Ясукуни днес - деня, в който Япония отбелязва 80-годишнината от капитулацията си във Втората световна война, предаде агенция Киодо.
08.08.2025 12:53

Японският премиер потърси подкрепа от съпартийците си да остане на поста

Японският премиер Шигеру Ишиба потвърди намерението си да остане лидер на Япония в пореден опит да си осигури подкрепа от членовете на своята Либерално-демократическа партия, които оказват натиск над него да подаде оставка, предаде Киодо.
06.08.2025 11:03

Япония няма да притежава, произвежда или допуска ядрени оръжия на своя територия, заяви японският премиер

Японският премиер Шигеру Ишиба потвърди ангажимента на Япония да съблюдава нейните дългогодишни принципи за неразпространение на ядрено оръжие и отново заяви, че страната му няма да притежава, произвежда или допуска ядрени оръжия на своя територия,
20.07.2025 17:10

Премиерът на Япония Ишиба каза, че няма да се оттегли от поста си след лошото представяне на неговата партия на изборите за горна парламентарна камара

Премиерът на Япония Шигеру Ишиба заяви, че има намерение да остане на поста си, след като според прогнозите неговата партия е претърпяла поражение на изборите за горна камара на парламента, предаде Ройтерс. Като мотив за това свое решение Ишиба

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 11:30 на 07.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация