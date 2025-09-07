Жителите на родопското село Бойково организират дарителска кампания за ремонт на покрива на храма "Св. Атанасий"

Жителите на родопското село Бойково организират дарителска кампания за събиране на средства за ремонт на покрива на храма "Св. Атанасий", каза за БТА Петър Шишков, член на църковното настоятелство и един от организаторите на инициативата. Необходими са 80 000 лева за реконструкцията на старинния покрив, а събраните до момента средства, с предходна кампания на настоятелството, са едва 24 000 лева.

Покривът е с каменни плочи - тикли, и площ от около 150 кв.м. От години е компрометиран и през него влизат вода и влага, които рушат близо 190-годишните стенописи, обясни Шишков. Храмът е построен през 1834-1838 година на най-високото място в селото. Той е един от най-ранните в Тъмръшката нихия. За всички години до момента е сменена единствено дограмата на прозорците. Село без църква не е село, единствената ни цел е да спасим храма, подчерта Петър Шишков.

Сградата е художествен паметник на културата от 1978 година. Църквата е собственост на Пловдивската митрополия и тя е институцията, която трябва да извърши ремонта. По думите на Шишков Министерството на културата има механизми, с които може да финансира ремонта, стига митрополията да кандидатства.

Преди години сградата е обследвана, има проектно предложение за реставрацията ѝ и вече изтекло строително разрешение, издадено през 2021 година. Предписаните дейности за цялостната реставрация на храма са повече от 20. Те се отнасят за покрива, възстановяване на корниза, изграждане на нов притвор, нови решетки на прозорците, реставрация на дървените елементи в храма, стенописите и елементите на църковното обзавеждане, демонтиране на печки на твърдо гориво и неизползваеми кабели, подмяна на осветление. За двора фирмата, изготвила предложението за реставрационна намеса, препоръчва ремонт на оградата, изграждане на нова входна врата, поставяне на осветление, боядисване на камбанарията и поправка на ламаринената обшивка.