Пари Сен Жермен изпрати писмо до Френската футболна федерация с искане за нов медицински протокол след контузиите на Усман Дембеле и Дезире Дуе

Пари Сен Жермен изпрати писмо до Френската футболна федерация с искане за нов медицински протокол, след като Усман Дембеле и Дезире Дуе получиха контузии, които ще ги извадят от игра за дълъг период от време.

Дуе напусна играта на полувремето при победата с 2:0 над Украйна в Полша в петък и беше заменен от Дембеле, който също трябваше да бъде сменен в края на мача. Очаква се Дембеле да не играе около шест седмици заради контузия на подколянното сухожилие, докато Дуе се очаква да се възстанови до един месец от разтежение на прасеца, съобщава ДПА.

Европейските шампиони ПСЖ започват защитата на титлата си в Шампионската лига у дома срещу Аталанта на 17 септември и гостуват на Барселона в началото на октомври, така че двамата ще пропуснат тези ключови мачове.

"След потвърждението за контузии на играчите, повикани във френския национален отбор - Усман Дембеле и Дезире Дуе, Пари Сен Жермен изпрати писмо до Френската футболна федерация, с което спешно призовава за нов протокол за координация на медицинските и спортни дейности между клубовете и националния отбор", се казва в изявление на френския тим.

ПСЖ уточни, че е уведомил ръководството на тима на Франция за физическата форма на играчите и за факта, че те не трябва да бъдат претоварвани.

"Клубът осъжда факта, че тези медицински препоръки не са били взети предвид от медицинския щаб на френския национален отбор, както и пълната липса на консултации и съдействие с медицинските екипи", се добавя в изявлението.