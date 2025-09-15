Сет Роугън и Джийн Смарт са сред първите, спечелили награди „Еми“ тази година

Подробно търсене

Владимир Арангелов
Звездата от „Студиото“ Сет Роугън приема наградата си "Еми". Снимка: Phil McCarten/Invision for the Television Academy/AP Content Services
Лос Анджелис,  
15.09.2025 04:43
 (БТА)

Звездата от „Студиото“ Сет Роугън спечели първата си награда „Еми“, а Джийн Смарт спечели четвъртата си за „Драскачи“, след като холивудските звезди се събраха снощи в Лос Анджелис, за да отличат най-добрите телевизионни продукции, предаде Ройтерс. 

Роугън получи отличието за най-добър комедиен актьор за ролята си на нервен филмов продуцент, който се опитва да прави престижни филми на фона на корпоративния натиск те да са печеливши.

„Буквално не бях подготвил нищо. Никога не съм печелил нищо“, каза развълнуваният Роугън, който е съавтор на сериала, докато държеше трофея „Еми“. „Това е наистина прекрасно. Не знам какво да кажа“, добави той.

Смарт, която спечели отличието за най-добра актриса в комедия, благодари на семейството си, колегите си и сценаристите на „Драскачи“. В сериала Смарт играе ролята на седемдесетгодишна комедиантка, която влиза в конфликт с телевизията, излъчваща нейното нощно шоу.

„Студиото“ и „Драскачи“ се състезават за отличието най-добра телевизионна комедия.

„Разделение“, абсурдна история за работното място на „Епъл Ти Ви+“, е фаворит за най-голямото отличие за най-добър драматичен сериал. Сериалът разказва за корпоративни служители, които се подлагат на операция, която разделя спомените им от работата и от личния живот. 

Комикът и водещ Нейт Баргаци предложи стимул на победителите да държат речите си кратки. Той обеща да дари 1000 долара за благотворителност, но предупреди, че всеки път, когато те надвишат отредените им 45 секунди, ще намаля сумата.

Сред останалите номинирани тази година са „Пингвина“ с Колин Фарел в ролята на гангстер от вселената на „Ди Си Комикс“, който се изправя в надпреварата за най-добър минисериал срещу хита на „Нетфликс“ „Юношество“.

Ноа Уайли ще се надява да спечели първата си награда „Еми“ от 1999 г. за ролята си на лекар от спешното отделение в „Спешни случаи в Питсбърг“. Уайли е бил номиниран пет пъти за „Спешно отделение“, но никога не е печелил.

Победителите се избрат с гласовете на около 26 000 актьори, режисьори, продуценти и други членове на Телевизионната академия.

/ВА/

