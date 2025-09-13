Сериалите "Разделение" и "Спешни случаи в Питсбърг" са смятани за големите конкуренти за тазгодишните награди "Еми"

Наградите "Еми", телевизионният еквивалент на отличията "Оскар", ще бъдат връчени на 14 септември, неделя, като експертите очакват особено оспорвана надпревара за приза за най-добра драматична поредица, съобщи АФП.

Научнофантастичният трилър "Разделение" (Severance) на Apple TV+ и медицинската драма "Спешни случаи в Питсбърг" (The Pitt) на HBO Max се конкурират в най-престижната категория на вечерта. Холивудската сатира "Студиото" (The Studio) и "Юношество" (Adolescence) се очаква също да спечелят отличия.

"Разделение"- психологическа драма, чието действие се развива във футуристичните офиси на мистериозна биотехнологична компания, получи най-много номинации за наградите "Еми" тази година - 27, припомня АФП. Сериалът разказва за приключенията на група служители, на които е имплантиран чип, разделящ съзнанието им - те буквално оставят живота, спомените и личността си зад вратата на работното си място.

Първият сезон на продукцията, с Адам Скот в главната роля, беше победен през 2022 г. от "Наследници" (Succession) за статуетката за най-добър драматичен сериал. Но тази година "Разделение" се считаше за фаворит в категорията, докато не се появи "Спешни случаи в Питсбърг" – медицинска драма, излязла без много шум, разказваща за живота в спешното отделение в Питсбърг.

Сериалът пресъздава ДНК-то на "Спешно отделение", но с още по-завладяващ ритъм. 15-те епизода проследяват едно-единствено особено натоварено дежурство, разгледано в реално време, съобщава АФП. Засягайки всичко, от правото на аборт до масови убийства, "Спешни случаи в Питсбърг" предизвика сензация благодарение на рекламата, която правят зрителите помежду си, отбелязва АФП.

Влезлият в ролята на ръководител на спешното отделение актьор Ноа Уайли, който вече е играл в "Спешно отделение", се очаква да изпревари Адам Скот за наградата "Еми" за най-добър актьор в драматичен сериал, информира АФП.

Напрежението е по-малко за наградата "Еми" за най-добра комедийна поредица. Победата изглежда ясна за "Студиото" на Apple, с нейния съавтор Сет Роугън, който е в ролята на затруднения филмов продуцент Мат Ремик.

"Студиото" има рекордните за комедия 23 номинации за отличията в една година, като вече спечели девет статуетки миналия уикенд по време на церемонията за техническите категории на наградите "Еми". В продукцията творчески директор се опитва на всяка цена да спаси счетоводството на голямо студио. Това е едновременно любовно писмо до Холивуд и остра критика към тревогите, лицемерието и моралните провали там, отбелязва АФП.

Харесван от зрителите епизод се развива по време на церемония в Холивуд за връчване на награди, като всички победители благодарят на подчинен на Ремик, а не на самия ръководител. Очакват се много алюзии към тази сцена в неделя, съобщи АФП.

Наградата за минисериал, ограничен до един сезон, изглежда също така е предизвестена за втора поредна година за мрачна британска драма на Netflix. Подобно на Baby Reindeer миналата година, "Юношество" се превърна в любима тема на разговори благодарение на своето актуално и трагично изследване за въздействието на токсичната мъжественост върху младите момчета. Тази поредица проследява историята на 13-годишен тийнейджър, обвинен в убийството на съученичка в четири епизода. "Юношество" има 140 милиона гледания за три месеца и предизвика обществени дебати във Великобритания и в други страни.

"Немислимо е "Юношество" да загуби", пише Джон Рос от изданието "Венити феър". "Културният дух на времето надделява над всичко останало на наградите "Еми".

В тези времена на силни политически разделения в САЩ, Американската телевизионна академия, която връчва наградите "Еми", е решена да избегне всякакви спорове, отбелязва АФП.

"Разбира се, ние празнуваме само телевизията", каза пред електронното издание "Дедлайн" Джеси Колинс, продуцент на церемонията. "Искаме всички да се забавляват в продължение на три часа".

Водещият Нейт Баргац ще направи нововъведение, за да не се проточи тя безкрайно. Комикът се ангажира да дари 100 000 щатски долара от личните си средства на движение, което подпомага нуждаещи се младежи. Но той ще удържа и по 1000 щатски долара за всяка секунда, надвишаваща 45-те секунди, отредени за речите на победителите, добавя АФП.

Церемонията по връчването на 77-ите награди "Еми" ще се проведе в театър "Пийкок" в Лос Анджелис и ще бъде излъчена по телевизионния канал Си Би Ес.