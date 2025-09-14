Хулио Веласкес: "Имахме фантастична реакция след техния гол, трябваше да си тръгнем с по-голяма победа"

Хулио Веласкес показа широка усмивка след края на мача с Локомотив (София) и победата в добавеното време.

"Благодаря за поздравленията. Смятам, че победихме заслужено. За това, което създадохме като положения, резултатът не отговаря на показаното. В първите 15 минути не влязохме добре в мача, не стояхме добре, но след това се развихме във възходяща линия. След отбелязването на първия гол бяхме доминиращият отбор, който вкара съперника в тяхната половина. Трябваше да си тръгнем с по-добър резултат. Можеше да решим много по-рано мача заради положенията ни. За съжаление получихме този гол, но след това имахме фантастична реакция. Добре стояхме на терена, изключително стояхме в тяхната половина. Генерално направихме добър мач. Подкрепата на публиката ни бе изключителна, те ни дадоха импулс. След края на мача настръхвам, когато играчите поздравяват феновете. Това е невероятна синергия", коментира испанският треньор.

"Следващият мач с Лудогорец не придава значението, което има тази победа. Една победа винаги ти вдъхва увереност и е важно да побеждаваш. Победата ни дава увереност най-вече заради това, което сме постигнали. Искам да отлича играта в този мач и успеха срещу много солиден отбор. Това, което дава увереност, е успехът и ни той ни дава сили за напред", сигурен е той.

"В момента мисля единствено за тренировката утре, а след това и за следващия мач. Загуба на време и енергия е да мислиш за след това. Ден за ден, важно е да сме скромни, сезонът е дълъг. Трябват много усилия. Нужно е да ценим всяка победа. Съсредоточени сме за подготовката за следващия мач", завърши Хулио Веласкес.