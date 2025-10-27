Пътник беше свален от самолета в Истанбул заради шега с бомба

Шега с бомба на борда на самолет в Истанбул предизвика паника и доведе до свалянето на майтапчията с полиция, съобщава турската частна телевизия СиЕнЕн-Тюрк.

Случката е станала тази сутрин на летище "Истанбул" преди излитането на самолет на "Търкиш еърлайнс" за Батман, Югоизточна Турция.

"Сякаш нося бомба върху себе си", казал на шега пътникът.

Бордните служители уведомили за думите му пилота, а той самият алармирал полицията. Шегаджията е бил свален от самолета и е била приложена процедурата за пътник, нарушаващ правилата.

След инцидента самолетът е отлетял за Батман с останалите пътници.