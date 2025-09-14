Звездата на българския моторен спорт Никола Цолов откри завърналото се в календара на автомобиния спорт състезание "Писта София", като направи демонстративна обиколка и пожела успех на участниците. След това той представи строящата се писта "Лара".

След двугодишна пауза автомобилното състезание "Писта София" отново събра хиляди почитатели на високите скорости край трасето до Бизнес-парка в столичния квартал "Младост 4" и емоциите бяха наистина много.

В серия "Лада" победата грабна Дончо Дончев (Лада 2105, АСК Ефко Рейсинг), който водеше от старта до финала и остави зад себе си Красимир Шукадаров (ВАЗ 2107, АСК Жико Моторспорт) и неговия съотборник Владимир Ганев (ВАЗ 2105, АСК Жико Моторспорт).

В серия "Спорт" категоричен триумф записа Александър Антов (Хонда Сивик, АСК Доктор Спийд). Второто място зае Илия Вачев (Ситроен Саксо, АСК Етър Рейсинг Тим), а третата позиция на подиума спечели Мартин Петков (Ситроен Саксо, АСК Автоцар Рали Сервиз).

В серия "Туринг" първото място заслужено отиде при Димитър Кондев (Хонда Сивик, АСК Ефко Рейсинг). Въпреки наказание от 15 секунди за фалстарт той успя да завърши с убедителен аванс пред Косю Йорданов (Рено Меган Макси, АСК 911 Тийм). Трети на почетната стълбичка се нареди съотборникът му Динко Монев (Хонда Сивик, АСК Ефко Рейсинг).

Състезанието в серия "Макси" премина при променливи атмосферни условия и беше решено от правилния избор на гуми. Константин Маршавелов (Митсубиши Лансер Ево 10, АСК К2 Рейсинг Тим) избра стратегия за мокро трасе и стигна до убедителна победа. На второ място се класира Пламен Камбуров (Митсубиши Ево 9, АСК Доктор Спийд), докато третата позиция заслужи Александър Томов (Субару Импреза, АСК Злати Бор Сърбия).

Организаторите изразиха задоволство от успешното завръщане на "Писта София" и подчертаха, че събитието ще продължи да бъде ключова част от календара на българския автомобилен спорт.

Националния шампионат по затворен маршрут и писта продължава с "Писта Стара Загора", която ще се проведе в дните 11-12 октомври.