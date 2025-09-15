Българският защитник Алекс Петков дебютира в гръцката Суперлига при изненадваща победа на тима му Кифисия над Панатинайкос

Българският защитник Алекс Петков дебютира за новия си отбор Кифисия в гръцкото първенство при победа над гранта Панатинайкос, дошла с впечатляващ обрат от 0:2 до 3:2. Петков се появи на терена в 82-ата минута на мястото на Павлос Пантелидис, който беше един от изненадващите голмайстори за домакините.

В главен герой се превърна Андреас Тетей, който откри резултата още в 7-ата минута, а след това в 79-ата подаде на Пантелидис за 2:2. Карол Свидерски вкара два гола за Панатианйкос, като първо изравни в 15-ата минута от дузпа, а след това в 53-ата направи 1:2. Но водените от Себастиян Лето домакини обърнаха хода на срещата след 79-ата минута за 2:2 и победен гол на централния защитник и капитан на отбора Уго Соуса в 94-ата.

Това е трети мач за Кифисия, които имат 4 точки и се намират на 6-о място в първенството, докато Панатинайкос остава без победа – равенство и поражение и един отложен мач, като са предпоследни.

Алекс Петков изненадващо прекрати договора си с полския Шльонск (Вроцлав) в началото на месец август тази година, след като тимът изпадна и той не беше продаден. Петков се премести в Кифисия, но поляците заплашиха, че ще го съдят, тъй като според тях решението му е неправомерно и неоснователно. Днешните осем минути като резерва бяха първите за него в трите мача на отбора от северните предградия на Атина до момента.

В друга среща от третия кръг ПАОК (Солун) без контузения Кирил Десподов постигна победа с 2:1 над ОФИ (Крит) като гост. Руснакът Магомед Оздоев откри резултата в 9-ата минута малко случайно, след като опита центриране от фланга. Топката подмина всички играчи, тупна в неравност по терена и подлъга вратаря Христогеоргеос, за да влезе в мрежата му. В 24-ата минута резултатът стана 0:2 с гол на Димитрис Пелкас, а в 74-ата минута аржентинецът Тиаго Нус намали на 1:2 и така оформи крайния резултат.

ПАОК е на 3-о място в класирането с 9 точки от трите си мача, но изостава по голова разлика от Олимпиакос и АЕК, които също са спечелили всички срещи.