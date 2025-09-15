Подробно търсене

Музей в центъра на Берлин обяви, че засилва мерките за сигурност след смъртоносно нападение

Владимир Арангелов
Посетители в берлинския музей Форум „Хумболт“, 27 август 2022 година. Снимка: Fabian Sommer/dpa чрез AP
Берлин,  
15.09.2025 02:46
 (БТА)

След две прераснали в насилие нападения в берлинския Форум „Хумболт“, в резултат от които имаше и един смъртен случай, музеят обяви, че планира да преразгледа и да разшири мерките си за сигурност, предаде ДПА.

„За специални, по-големи събития, [Фондацията Форум „Хумболт“] ще разполага допълнителни служители по сигурността, за да гарантира организирано и безопасно преживяване за всички посетители“, заяви говорителка на музея. 

Обсъждат се и допълнителни мерки. Говорителката поднесе съболезнования на семейството на убития от името на институцията, която се намира на Музейния остров в Берлин и е една от най-популярните туристически атракции в столицата.

Двадесет годишен мъж бе убит в петък след сбиване между две групи. Мъжът получил животозастрашаващи наранявания, след като бил намушкан няколко пъти, вероятно с нож. 

Според информации в медиите убитият е сириец, който бил в музея заедно с още двама души, когато бил нападнат от група от около 15 души. Почти три седмици по-рано на същото място имаше сбиване с ножове между две групи, при което шестима мъже бяха ранени.

Въпреки че нападенията не са били пряко свързани с Форума „Хумболт“, говорителката каза, че фондацията се отнася към ситуацията изключително сериозно и е в контакт с полицията и съответните власти.

„Форумът „Хумболт“, се смята за оживено и отворено градско пространство. Общественото пространство в и около Форума „Хумболт“ трябва да остане безопасно, отворено и привлекателно за всички“, се казва в изявление на музея.

Форумът „Хумболт“ е културен център, в който се намират, наред с другото, Етнографски музей и Музей за азиатско изкуство.

