Движението в Прохода на Републиката е възстановено, слад като беше временно ограничено заради катастрофа с двама загинали

Движението в Прохода на Републиката е възстановено, слeд като беше временно ограничено заради катастрофа с двама загинали, съобщиха от пресцентъра на Областна дирекция на МВР във Велико Търново.

При пътно-транспортното произшествие, което е станало около 16:00 ч. между селата Въглевци и Вонеща, са се ударили три леки автомобила с румънска регистрация, и един товарен, при което двама души са загинали. Временно леките автомобили се пренасочваха през прохода Шипка, а товарните изчакваха.

БТА припомня, че на 1 август девет души пострадаха при катастрофа между три автомобила в Прохода на Републиката. Преди това, на 5 юли, при пътен инцидент там също загинаха двама.