Подробно търсене

Движението в Прохода на Републиката е възстановено, слад като беше временно ограничено заради катастрофа с двама загинали

Кореспондент на БТА във Велико Търново Николай Венков
Движението в Прохода на Републиката е възстановено, слад като беше временно ограничено заради катастрофа с двама загинали
Движението в Прохода на Републиката е възстановено, слад като беше временно ограничено заради катастрофа с двама загинали
БТА, Снимка: кореспондент на БТА във Велико Търново Николай Венков (архив)
Велико Търново,  
14.09.2025 22:45
 (БТА)

Движението в Прохода на Републиката е възстановено, слeд като беше временно ограничено заради катастрофа с двама загинали, съобщиха от пресцентъра на Областна дирекция на МВР във Велико Търново.

При пътно-транспортното произшествие, което е станало около 16:00 ч. между селата Въглевци и Вонеща, са се ударили три леки автомобила с румънска регистрация, и един товарен, при което двама души са загинали. Временно леките автомобили се пренасочваха през прохода Шипка, а товарните изчакваха.

БТА припомня, че на 1 август девет души пострадаха при катастрофа между три автомобила в Прохода на Републиката. Преди това, на 5 юли, при пътен инцидент там също загинаха двама.

/ВА/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 23:01 на 14.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация