Иво Тасев
Най-малко 50 000 души участваха в протестен митинг на НРП в турската столица Анкара
Лидерът на турската опозиционна Народнорепубликанска партия (НРП) Йозгюр Йозел. Снимка: АП/Ali Unal
Анкара,  
14.09.2025 20:27
Най-малко 50 000 души участваха днес в протестен митинг в турската столица Анкара, организиран от основната опозиционна Народнорепубликанската партия (НРП), предаде Франс прес.

Няколко хиляди души се събраха на площад "Тандоган", като развяваха национални знамена и носеха тениски с образа на Бащата и основател на модерната турска държава - Мустафа Кемал Ататюрк, описва агенцията.

Заместник-председателят на НРП Мурат Бакан съобщи за 50 000 участници в демонстрацията.

В реч от издигната трибуна партийният лидер Йозгюр Йозел заяви, че хората са се събрали, за да се противопоставят на "заговора", организиран срещу НРП.

