Лидерът на турската опозиционна Народнорепубликанска партия Йозгюр Йозел бе преизбран на извънреден конгрес

Лидерът на основната турска опозиционна сила, Народнорепубликанската партия (НРП), Йозгюр Йозел бе преизбран за председател на партията на състоялия се днес извънреден конгрес на НРП в Анкара.

Йозел, който беше единствен кандидат, получи гласовете на 835 делегати от общо 917 с право на глас, съобщи вестник „Хюрриет“. Избрани бяха и членове на Централния комитет на НРП.

Около 300 делегати на истанбулската областна организация не участваха в гласуването, защото изборът на окръжното ръководство бе анулиран със съдебно решение и на негово място бе назначен синдик.

Извънредният конгрес на НРП се състоя днес в културния център „Назъм Хикмет“ в Анкара под мотото „Не на заговора, не на синдиците“.

Той бе насрочен с решение от 6 септември в навечерието на делото за отмяна на проведения на 4-5 ноември редовен конгрес през 2023 г., на който Йозел бе избран за председател, побеждавайки предишния лидер на партията Кемал Кълъчдароглу.

Решението по делото, което се гледа на 15 септември т.г., бе отложено за 24 септември.

Днешният конгрес е вторият поред извънреден конгрес на НРП. Предишният извънреден конгрес се проведе през април.

Преизбирането на Йозгюр Йозел и на централното ръководството на НРП се възприема като спечелен за трети път вот на доверие от редиците на партията и подсилва позициите на ръководството в навечерието на предстоящото на 24 септември съдебно дело, посочва вестник „Карар“.

В речта си пред извънредния конгрес, Йозгюр Йозел обяви, че НРП ще проведе митинг в знак на солидарност с палестинците в Газа на 25 септември в Истанбул.