Турската полиция използва сълзотворен газ срещу протестиращи пред централата на основната опозиционна Народнорепубликанска партия в Истанбул

Турската полиция използва днес сълзотворен газ срещу протестиращи пред централата на основната опозиционна Народнорепубликанска партия (НРП) в Истанбул, предадоха световните новинарски агенции.

Стотици привърженици на основната опозиционна сила в Турция не се подчиниха на временната забрана за събирания на обществени места и започнаха да се тълпят в близост до окръжната централа на партията в знак на протест срещу назначаването на временно ръководство на организацията.

Миналата седмица граждански съд анулира на първа инстанция решенията на проведената на 8 октомври 2023 г. конференция на окръжната организация на Народнорепубликанската партия (НРП) с мотив, че е допусната корупция и незаконни действия. С решение на съда председателят на окръжната организация Йозгюр Челик и управителният орган бяха освободени от длъжност, а на тяхно място съдът назначи петима души за временно ръководство начело с Гюрсел Текин като попечител, който на местните избори миналата година бе отказал да подкрепи кандидатите на НРП, съобщи вестник "Миллиет".

Снощи избухнаха сблъсъци с до 200 протестиращи, включително депутати, много от които прекараха там нощта. Преди това полицаи от частите за борба с безредиците се разположиха около сградата на окръжната организация на НРП в мегаполиса и издигнаха барикади в района преди пристигането на назначеното от съда временно ръководство на организацията.

Във връзка с напрежението около централата на НРП днес кореспондентът на АФП съобщи, че полицията е забелязана да задържа между 10 и 20 души.

Назначеният от съда Гюрсел Текин пристигна в централата с тежка полицейска ограна, съобщава АП. Пристигането му бе посрещнато с освирквания от привърженици и членове на НРП. Пред журналисти Текин каза, че не иска да ескалира напрежението, а да помогне за разрешаването на законовите предизвикателства пред НРП, посочва АП.

Народнорепубликанската партия (НРП), която спечели огромна победа над Партията на справедливостта и развитието (ПСР) на президента Реджеп Тайип Ердоган на местните избори през 2024 г. и се издига в социологическите проучвания, е подложена на нарастващ натиск от растящ брой съдебни разследвания по обвинения в корупция, за които критиците казват, че са политически мотивирани, отбелязва АФП.

Натискът започна през март с ареста на популярния и влиятелен кмет на Истанбул Екрем Имамоглу, смятан за единствения кандидат с реален шанс да победи Ердоган на изборите.

Достъпът до социални медийни платформи и приложения за съобщения беше силно ограничен днес, според няколко наблюдаващи интернет организации като EngelliWeb и турската Асоциация за свобода на словото.

От Асоциацията, цитирани от АФП, заявиха, че проблемите с достъпа до Екс (X), Ютуб (YouTube), Инстаграм (Instagram), Фейсбук (Facebook), ТикТок (TikTok) и Уотсъп (WhatsApp), Телеграм (Telegram) и Сигнал (Signal) са се появили към 20:45 GMT (23:45 българско и турско време – бел. ред.) на 7 септември "след полицейската блокада на окръжната централа на НРП в Истанбул".

Снощи турският вътрешен министър Али Йерликая предупреди в Екс, че силите по сигурността ще действат „решително“, за да предотвратят всякакви безредици, отбелязва още АФП.

Йерликая, цитиран от ДПА, каза, че съдът е решил да бъде определен временен екип, който да ръководи истанбулската организация на НРП, и че пренебрегването на съдебното решение представлява възпрепятстване на правосъдието. „Пренебрегването на съдебни решения, опитите да се изкарат хора на улиците, е открита съпротива на закона. Никой не е над законите. Държавата ще направи каквото е нужно с решителност срещу всякаква незаконна инициатива“, написа Йерликая в Екс.