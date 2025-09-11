Основната опозиционна партия в Турция изгуби мнозинството си в истанбулската община Бейкоз

Основната опозиционна партия в Турция - Народнорепубликанска партия (НРП), изгуби мнозинството си в истанбулската община Бейкоз, след като временно изпълняващата длъжността общински кмет Йозлем Вурал Гюрзел и двама от общинските съветници от партията обявиха, че я напускат и продължават работата си като независими кандидати, съобщи сайтът „Търкиш минит“.

Гюрзел бе назначена на поста през март, след като предишният кмет на общината Алаатин Кьоселер бе арестуван и отстранен от длъжност заради обвинения в „манипулиране на търгове“ и „създаване, членство и подпомагане на организирана престъпна група“. Вчера Гюрзел обяви, че напуска редиците на НРП и продължава работата си като независим кандидат, като по думите ѝ причината за това са заплахи и натиск от страна на други членове на НРП.

Наред с Гюрзел общинските съветници от опозиционната НРП Угур Гьокдемир и Мурат Узун също обявиха, че напускат партията и стават независими кандидати, с което НРП изгуби мнозинството си от 18 души в 31-членния общински съвет на Бейкоз. За момента Гюрзел остава начело на общината, като това може да бъде променено с гласуване на общинския съвет или съдебно решение, отбелязва „Търкиш минит“.

По-рано този месец кметът на Голямата община в Айдън (Югозападна Турция) Йозлем Черчиоглу, която беше избрана с подкрепата на НРП, напусна партията си и премина в редиците на управляващата в Турция Партия на справедливостта и развитието (ПСР), като заяви, че е предприела стъпката заради „прилагането на антидемократични методи“ в редиците на опозиционната партия.