Опозиционният кмет на Айдън официално премина в партията на Ердоган

Кметът на Голямата община в Айдън Йозлем Черчиоглу, която беше избрана с подкрепата на опозиционната Народнорепубликанска партия (НРП), вече официално е в редиците на управляващата Партия на справедливостта и развитието (ПСР). Тя получи значката си от президента Реджеп Тайип Ердоган на официалната церемония, излъчена на живо, с която беше отбелязана 24-годишнината на партията.

Промяната на политическата ориентация на Черчиоглу се превърна в една от важните теми на деня в Турция, тъй като тя беше смятана за важна фигура в Народнорепубликанската партия и една от най-влиятелните жени в местната власт. Тя влиза в политиката през 2002 г. като депутат на опозицията от Айдън, а през 2009 г. е избрана за първата жена кмет на Голямата община. Черчиоглу е смятана за близка до бившия председател на НРП Кемал Кълъчдароглу.

Йозлем Черчиоглу се обърна от трибуната към присъстващите на церемонията веднага след речта на Ердоган.

„Ще продължа да служа на Айдън, както съм го правила и досега. Обещавам още веднъж, сега и под закрилата на президента Реджеп Тайип Ердоган, че ще продължа да работя още по-добре. Ако днес някой ме обвинява в нещо, да заповяда и да обясни точно в какво. Никога не съм се страхувала от обвиненията. Чиста съм пред съвестта си и вървя с гордо вдигната глава. (...) Отсега нататък ще продължа да им служа заедно с вас, под закрилата на уважаемия ни президент и под покрива на Партията на справедливостта и развитието“, заяви кметът на Айдън пред актива на Партията на справедливостта и развитието.

По-рано в своя позиция Йозлем Черчиоглу заяви, че мотивът ѝ за напускането на Народнорепубликанската партия е прилагането на антидемократични методи, които са в разрез с обещанието за честност, законност и безкомпромисност, което тя е дала. Наред с нейното напускане четирима председатели на младежки организации в общини в окръг Айдън същ се оттеглиха от своите постове, а трима от тях напуснаха и партията заради лошо отношение на депутатите от НРП.

Лидерът на НРП Йозгюр Йозел обаче разкритикува промените и обвини управляващите в използването на заплахи с правосъден характер, с които според него е оказан натиск и над Черчиоглу, за да премине на тяхна страна.