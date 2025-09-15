Подробно търсене

Петчасова протестна акция в Букурещ ще проведат днес служители в публичната администрация от цяла Румъния

Кореспондент на БТА в Букурещ Мартина Ганчева
Петчасова протестна акция в Букурещ ще проведат днес служители в публичната администрация от цяла Румъния
Петчасова протестна акция в Букурещ ще проведат днес служители в публичната администрация от цяла Румъния
Снимка: Мартина Ганчева/БТА
Букурещ,  
15.09.2025 05:11
 (БТА)

Служители в публичната администрация от цяла Румъния ще протестират днес пред сградата на правителството в Букурещ. Демонстрацията, която ще започне в 10:00 ч. местно (и българско) време е подкрепена от седемте синдикални организации в сектора, става ясно от публикувана в техните социални мрежи информация. Очаква се в нея да се включат няколко хиляди души. Предвидено е и протестно шествие с крайна точка сградата на парламента.

Основният повод за недоволство е вторият пакет от бюджетно-фискални мерки на правителството на Илие Боложан, който предвижда драстично намаляване на работните места в публичния сектор. Първоначално кабинетът предложи съкращение от 20 процента на длъжностите в местната администрация, а по-късно промени цифрата на 40 на сто.

Мащабният протест ще се проведе точно в деня, в който правителството ще обсъжда проекта за съкращения.

Недоволните заплашват с обща стачка, ако тези мерки бъдат приети.

„Ако министър-председателят не се откаже от политиките, приети без реална основа, протестите на нашите организации ще продължат и ще се радикализират", гласи позиция на синдикатите. Те настояват за реални консултации с правителството преди приемането на втория пакет от мерки.

/С-АМ/

Свързани новини

02.09.2025 19:47

Синдикатите от администрацията в Румъния заплашиха с обща стачка

Подготовка за обща стачка обяви Националната федерация на синдикатите в администрацията в Румъния на официалната си страница в социалната мрежа Фейсбук. Нейните представители обвиняват правителството, че подготвя най-голямата вълна от съкращения през последните 30 години.
02.09.2025 18:09

Работна група ще бъде създадена за реформата на местната администрация в Румъния, реши управляващата коалиция след среща с президента

Работна група ще бъде създадена за реформата на местната администрация в Румъния. Това са решили лидерите на управляващата коалиция след днешната среща с президента Никушор Дан и премиера Илие Боложан в двореца Котрочени в Букурещ, предават местните медии.
02.09.2025 12:22

Румънският премиер Илие Боложан обясни какво би означавало съкращаване на работни места в публичната администрация с 40 процента

Разходите за заплати в публичния сектор в Румъния през първите шест месеца на годината са се увеличили с 10 процента в сравнение със същия период на миналата година, въпреки че според проектобюджета е трябвало да бъдат намалени с 5 на сто. Това
29.08.2025 15:15

Служители от общинската администрация в цяла Румъния протестират срещу втория пакет бюджетно-фискални мерки на правителството

След учителите и прокурорите и съдиите, и служителите от местната администрация в цяла Румъния обявиха, че започват протести, предават местните медии. Повод за недоволството им стана втория пакет бюджетно-фискални мерки на правителството на Илие Боложан, който предвижда значителни съкращения в сектора.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 06:40 на 15.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация