Петчасова протестна акция в Букурещ ще проведат днес служители в публичната администрация от цяла Румъния

Служители в публичната администрация от цяла Румъния ще протестират днес пред сградата на правителството в Букурещ. Демонстрацията, която ще започне в 10:00 ч. местно (и българско) време е подкрепена от седемте синдикални организации в сектора, става ясно от публикувана в техните социални мрежи информация. Очаква се в нея да се включат няколко хиляди души. Предвидено е и протестно шествие с крайна точка сградата на парламента.

Основният повод за недоволство е вторият пакет от бюджетно-фискални мерки на правителството на Илие Боложан, който предвижда драстично намаляване на работните места в публичния сектор. Първоначално кабинетът предложи съкращение от 20 процента на длъжностите в местната администрация, а по-късно промени цифрата на 40 на сто.

Мащабният протест ще се проведе точно в деня, в който правителството ще обсъжда проекта за съкращения.

Недоволните заплашват с обща стачка, ако тези мерки бъдат приети.

„Ако министър-председателят не се откаже от политиките, приети без реална основа, протестите на нашите организации ще продължат и ще се радикализират", гласи позиция на синдикатите. Те настояват за реални консултации с правителството преди приемането на втория пакет от мерки.