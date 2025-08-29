Подробно търсене

Служители от общинската администрация в цяла Румъния протестират срещу втория пакет бюджетно-фискални мерки на правителството

Кореспондент на БТА в Букурещ Мартина Ганчева
Илюстративна снимка: Илко Вълков/БТА (Сградата на Общината в центъра на Букурещ)
Букурещ,  
29.08.2025 15:15
 (БТА)

След учителите и прокурорите и съдиите, служителите от местната администрация в цяла Румъния също обявиха, че започват протести, предават местните медии. Повод за недоволството им стана вторият пакет бюджетно-фискални мерки на правителството на Илие Боложан, който предвижда значителни съкращения в сектора.

В сряда, в интервю за телевизия Антена 3 министърът на развитието на Румъния Чеке Атила обяви, че ще бъдат орязани около 57 процента от броя на длъжностите или близо 6000 души, включително съветници на кметове, заместник-кметове и държавни секретари. 

„На ниво община всеки трети трябва да напусне, въпреки че са най-зле платените от всички държавни служители“, коментират синдикалните лидери в сектора. Те обвиняват управляващите и в „политически чистки“.

Протестът ще се проведе за неопределено време. Служителите от общините ще присъстват на работа, но няма да обслужват граждани и няма да взаимодействат с други субекти извън съответната институция.

/ВН/

Към 15:25 на 29.08.2025 Новините от днес

