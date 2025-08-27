Подробно търсене

Министърът на развитието на Румъния Чеке Атила обяви мащабни съкращения в местната и държавната администрация

Кореспондент на БТА в Букурещ Мартина Ганчева
Министърът на развитието на Румъния Чеке Атила обяви мащабни съкращения в местната и държавната администрация
Министърът на развитието на Румъния Чеке Атила обяви мащабни съкращения в местната и държавната администрация
Илюстративна снимка: Илко Вълков/БТА (Сградата на румънското правителство на площад "Виктория" в Букурещ)
Букурещ,  
27.08.2025 10:52
 (БТА)

Министърът на развитието на Румъния Чеке Атила обяви закриването на десетки хиляди позиции в местната и държавната администрация. В интервю за телевизия Антена3 той съобщи, че ще бъдат орязани около 57 процента от броя на длъжностите или близо 6000 души, включително съветници на кметове, заместник-кметове и държавни секретари.

„От 10 700 позиции в офисите на местни изборни длъжностни и високопоставени лица, от министър-председателя до държавните секретари, се съкращават почти 6000 позиции. Кметовете вече ще имат по един съветник, не по двама, както досега. За заместник-кметовете длъжността съветник се премахва. По същия начин за държавните секретари. В момента министрите имат по четирима съветници, ще предложа да бъдат по трима. За министър-председателя пет вместо осем“, обясни политикът в ефир. Той допълни, че съкращения на работни места ще има и в местната полиция.

Реформата е част от втория пакет фискално-бюджетни мерки на правителството на Илие Боложан. В този час партиите в управляващата коалиция заседават за определяне на окончателния му вариант.

/ПК/

Свързани новини

18.07.2025 20:12

Румънският премиер Илие Боложан представи нови мерки за икономии, включващи реформа на местната администрация

Румънският премиер Илие Боложан представи днес мерки за реформиране на местната администрация в рамките на усилията за намаляване на разходите и овладяване на прекомерния бюджетен дефицит, съобщиха румънските медии. Една от основните мерки, които
08.07.2025 16:20

Румъния предприема непопулярни икономически мерки, за да избегне гръцки сценарий

„Трябва да признаем, че в продължение на години нашата страна харчеше много повече, отколкото можеше да си позволи“, заяви снощи румънският премиер Илие Боложан в ефира на телевизия Антена 1, обяснявайки непопулярните фискално-бюджетни мерки, които

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 11:17 на 27.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация