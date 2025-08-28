Вторият пакет бюджетно-фискални мерки на румънското правителство ще бъде разделен на пет законопроекта. Това съобщи вицепремиерът Йонуц Мощяну, цитиран от Диджи24.

Управляващата коалиция стигна до това решение след тридневни преговори и се аргументира, че така ще бъдат избегнати евентуални противоконституционни недостатъци.

Законопроект ще има за всяка реформа поотделно - за специалните пенсии, за местната администрация, за здравеопазване, за новите данъчни промени и за корпоративното управление на държавните компании.

Правителствотото на Илие Боложан ще използва процедурата по поемане на отговорност за новите мерки на извънредно заседание в парламента. Тази процедура позволява приемането им във вида, в който са внесени, ако в срок от три дни не бъде внесен вот на недоверие срещу кабинета или ако този вот бъде отхвърлен.

Кабинетът вече пое отговорност за първия пакет бюджетно-фискални мерки, които влязоха в сила от 1 август. Сред тях са увеличение на ДДС от 19 на 21 процента, увеличение на акцизите върху горивата, алкохолните напитки и цигарите с 10 процента и въвеждането на здравни вноски за пенсиите над 3000 леи (1160 лева). Мерките имат за цел да овладеят прекомерния бюджетен дефицит, който миналата година достигна 9,3 процента от БВП.