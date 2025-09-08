Подробно търсене

Четирите вота на недоверие срещу правителството на Илие Боложан бяха отхвърлени в румънския парламент

Кореспондент на БТА в Букурещ Мартина Ганчева
Снимка: Мартина Ганчева/БТА
Букурещ,  
08.09.2025 00:02
 (БТА)

Четирите вота на недоверие срещу правителството на Илие Боложан бяха отхвърлени от румънския парламент, предават местните медии. Те бяха внесени от трите крайнодесни партии Алианс за обединение на румънците (АУР), Партията на младите хора (ПОТ) и SOS Румъния заедно с независими депутати и се отнасяха до четири от петте законопроекта, залегнали във втория пакет бюджетно-фискални мерки (икономика, държавни компании, автономни институции и здравеопазване).

Първият вот бе подкрепен от 108 депутати, вторият - от 121, третият - от 120 , а четвъртият - от 119. За да бъде успешен, всеки вот трябваше да събере поне 233 гласа "за", отбелязва Диджи24.

Премиерът Илие Боложан разкритикува от парламентарната трибуна предложенията на опозицията, заявявайки, че някои от тях показват липса на логика и разбиране на интереса на страната.

Временният лидер на Социалдемократическата партия Сорин Гриндяну обяви, че социалдемократите няма да гласуват за нито едно от предложенията, но отправи критики към правителството за мерките за строги икономии.

„Не можем да съсипем страната и само да съкращаваме. Ако сведете всичко до студени цифри и съкращения, ще се окажете с по-малко икономика и повече страдания. Мерките за строги икономии, прилагани безразборно, ще доведат Румъния до рецесия. Социалдемократите не работят с ултиматуми и заплахи. Ние не управляваме с насочен към главата пистолет“, каза той.

На свой ред лидерът на Алианс за обединение на румънците Джордже Симион обвини изпълнителната власт, че всъщност имитира реформа и предупреди, че Румъния скоро ще влезе в несъстоятелност.

По-късно от АУР обявиха, че ще атакуват проектите на правителството на Илие Боложан в Конституционния съд. „Убийците на демокрацията потъпкват волята на румънския народ“, отбелязват те в позиция, изпратена и до редакцията на БТА.  

/ПК/

