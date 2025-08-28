Румънското правителство ще раздели втория пакет бюджетно-фискални мерки на шест законопроекта; те ще бъдат приети на заседание на кабинета утре

Румънското правителство реши да раздели втория пакет бюджетно-фискални мерки на шест законопроекта, а не на пет, както обяви по-рано през деня, предава Диджи24. Те трябва да бъдат приети на заседание на кабинета този петък. В понеделник правителството ще поеме отговорност в парламента, както изисква процедурата.

Планираните реформи касаят държавните компании, Органа за финансов надзор (ASF), Румънската Национална агенция за регламентиране в областта на енергетиката (ANRE) и Националния орган за управление и регулиране на съобщенията (ANCOM) в Румъния (ANCOM), сферата на здравеопазването, специалните пенсии и администрацията.

На ниво местна администрация ще бъдат съкратени 25 процента от длъжностите, а не 20, както беше първоначално предвидено. По отношение на специалните пенсии законопроектът предвижда те да са до 70 процента от последната нетна заплата и да има преходен период от 10 години за магистратите до достигане на възрастта за пенсиониране, която се увеличава на 65 години.

В интервю за телевизия Антена 3 премиерът Илие Боложан заяви, че ако това правителство не може да прокара реформата, тогава трябва да напусне управлението. „Ако този пакет от мерки бъде отхвърлен от Конституционния съд, правителството, което ръководя, вече няма да има легитимност“, предупреди премиерът Илие Боложан.

Когато встъпи в длъжност, той каза, че целта е да се направят тези реформи, за да бъде овладян прекомерния бюджетен дефицит, който миналата година достигна 9,3 процента от БВП.