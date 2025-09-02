Румънският премиер Илие Боложан ще даде днес пресконференция след заплахите да подаде оставка

Румънският премиер Илие Боложан ще даде днес пресконференция в 10:00 ч. местно (и българско) време, след като заплаши коалиционните партньори, че ще подаде оставка, ако не получи подкрепа за намаляване на служителите в кметствата, съобщава телевизия Диджи 24. Също днес премиерът ще участва, заедно с другите лидери от управляващата коалиция, в среща при президента Никушор Дан, допълва медията.

По време на пресконференцията министър-председателят ще представи план за реформа в местната публична администрация и ще отговаря на въпроси на журналисти във връзка с напрежението, породено от предприетите мерки за икономии.

Политически източници съобщиха за Диджи 24, че вчера премиерът Илие Боложан е говорил пред съпартийците си от Национално-либералната партия за трудната ситуация в управляващата коалиция, като е посочил, че не разбира защо някои от лидерите не са съгласни с реално намаляване на броя на служителите в местната администрация.

Източниците са потвърдили пред Диджи 24, че премиерът Илие Боложан е твърдо решен да подаде оставка, ако не получи подкрепа за административната реформа. На среща на управляващата коалиция в неделя Илие Боложан е заявил, че поема отговорност за реформата на публичната администрация и че ако тази реформа не се осъществи, коалицията трябва да си търси друг министър-председател.

Снощи правителството прокара в парламента пет законопроекта, които са част от втори пакет бюджетно-фискални мерки, целящи да намалят бюджетния дефицит на Румъния, достигнал миналата година най-високо равнище в ЕС от 9,3 процента от брутния вътрешен продукт.

Шести законопроект, който се отнася до реформата на местната публична администрация и предвижда съкращения на хиляди служители, беше отложен по искане на Социалдемократическата партия, която е най-голямата в управляващата коалиция.