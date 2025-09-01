Румънското правителство прокара в парламента втори пакет от мерки за икономии

Румънското правителство пое днес отговорност в парламента по втори пакет от бюджетно-фискални мерки, които имат за цел да намалят прекомерния бюджетен дефицит, достигнал миналата година 9,3 процента от брутния вътрешен продукт, съобщават румънските медии.

Двете камари на парламента се събраха на последователни заседания за процедурата „поемане на отговорност“, при която даден законопроект се смята за одобрен във вида, в който е внесен, ако в срок от три дни не бъде внесен вот на недоверие срещу правителството. Ако бъде внесен вот на недоверие и той бъде подкрепен от мнозинство от депутатите и сенаторите, правителството пада. Управляващата коалиция разполага с комфортно мнозинство в парламента, но мерките за икономии предизвикват напрежение както в обществото, така и сред четирите партии в правителството.

Вторият пакет от бюджетно-фискални мерки бе разделен на пет законопроекта, касаещи специалните пенсии, сферата на здравеопазването, органите за управление на държавните компании и данъчни промени.

Премиерът Илие Боложан заяви в парламента, че правителството поема отговорност за реформи в най-важните регулаторни органи - в сферата на енергетиката, финансите и телекомуникациите. По думите му тези институции са с „раздут персонал и заплати, които нямат връзка с реалността“.

Промените касаят държавните компании, Органа за финансов надзор (ASF), Националната агенция за регламентиране в областта на енергетиката (ANRE) и Националния орган за управление и регулиране на съобщенията (ANCOM).

Атмосферата в пленарната зала бе напрегната, отбелязва телевизия Диджи 24. В края на изказванията си премиерът Илие Боложан бе аплодиран от народните представители от управляващата коалиция, докато от банките на опозицията се чуваха освирквания и критики срещу мерките за икономии, посочва медията.

Народните избраници от най-голямата опозиционна партия „Алианс за обединение на румънците“ скандираха „Оставка!“.

Премиерът Илие Боложан каза, че пакетът от фискални мерки не е перфектен, но носи справедливост и премахва разточителството и привилегиите.

Коалиционното правителство, ръководено от Илие Боложан, вече пое отговорност в парламента за първи пакет бюджетно-фискални мерки, които влязоха в сила от 1 август. Сред тях са увеличение на ДДС от 19 на 21 процента, увеличение на акцизите върху горивата, алкохолните напитки и цигарите с 10 процента и въвеждане на здравни вноски за пенсиите над 3000 леи (1160 лева). Други промени, включени в първия пакет, следва да влязат в сила от 1 януари 2026 г.