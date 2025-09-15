Подробно търсене

Синдикатите от публичната администрация в Румъния са готови да преустановят протестите, ако има конструктивен диалог с правителството

Кореспондент на БТА в Букурещ Мартина Ганчева
Синдикатите от публичната администрация в Румъния са готови да преустановят протестите, ако има конструктивен диалог с правителството
Синдикатите от публичната администрация в Румъния са готови да преустановят протестите, ако има конструктивен диалог с правителството
Снимка: Правителствена пресслужба на Румъния
Букурещ,  
15.09.2025 18:41
 (БТА)

Представителите на синдикатите от публичната администрация в Румъния са готови да преустановят всякакви протестни действия, ако има конструктивен диалог с правителството по отношение на планираната в сектора реформа. Това стана ясно след тяхна среща с премиера Илие Боложан. Тя се проведе на фона на петчасова протестна акция на площад „Виктория“.

В хода на срещата Илие Боложан е изтъкнал финансовите предизвикателства, пред които е изправена Румъния, става ясно от информация на правителствената пресслужба. Той е настоял за необходимостта от правилно планиране на административния персонал и отговорно управление на публичните ресурси. По думите му всички мерки за реорганизация трябва да спазват прозрачни критерии и да гарантират непрекъснатостта на обществените услуги.

„Не можем повече да продължаваме както преди. Бюджетните реалности са ясни, независимо кой е министър-председател или министър. Ако не предприемем необходимите мерки навреме, по-късно разходите ще бъдат много по-високи. Можем да направим промени в администрацията планирано, в диалог с властите, така че тези, които остават, да получават достойно заплащане, да бъдат уважавани и да си вършат работата. Хората ще разберат, че има връзка между нивото на данъците, които плащат, и качеството на услугите, предоставяни от кметството. Подкрепям местната автономия, но в рамките на ресурсите, с които разполага страната“, е заявил премиерът.

Илие Боложан е оставил отворена възможността за продължаване на консултациите със социалните партньори, подчертавайки значението на сътрудничеството за балансирана и устойчива административна реформа.

По-рано днес хиляди служители в публичната администрация от Букурещ, Ковасна, Харгита, Клуж, Констанца, Крайова, Тимишоара, Васлуй, Колонещ и други части на Румъния протестираха пред сградата на правителството на площад „Виктория“ в румънската столица. Основният повод за недоволство е вторият пакет от бюджетно-фискални мерки на правителството на Илие Боложан, който предвижда драстично намаляване на работните места в публичния сектор. Първоначално кабинетът предложи съкращение от 20 процента на длъжностите в местната администрация, а по-късно промени числото на 40 на сто.

/ВН/

Свързани новини

15.09.2025 13:13

Хиляди служители от публичната администрация в Румъния протестират пред сградата на правителството в Букурещ

Хиляди служители в публичната администрация от Букурещ, Ковасна, Харгита, Клуж, Констанца, Крайова, Тимишоара, Васлуй, Колонещи и други части на Румъния протестират и в този час пред сградата на правителството на площад „Виктория“ в Букурещ. Те огласяват района с вувузели, свирки и сирени, развяват румънски знамена и държат сини балони. Демонстрацията протича при изключителен медиен интерес и при засилено полицейско присъствие, видя на място БТА.
15.09.2025 05:11

Петчасова протестна акция в Букурещ ще проведат днес служители в публичната администрация от цяла Румъния

Служители в публичната администрация от цяла Румъния ще протестират днес пред сградата на правителството в Букурещ. Демонстрацията, която ще започне в 10:00 ч. местно (и българско) време е подкрепена от седемте синдикални организации в сектора,
02.09.2025 19:47

Синдикатите от администрацията в Румъния заплашиха с обща стачка

Подготовка за обща стачка обяви Националната федерация на синдикатите в администрацията в Румъния на официалната си страница в социалната мрежа Фейсбук. Нейните представители обвиняват правителството, че подготвя най-голямата вълна от съкращения през последните 30 години.
02.09.2025 12:22

Румънският премиер Илие Боложан обясни какво би означавало съкращаване на работни места в публичната администрация с 40 процента

Разходите за заплати в публичния сектор в Румъния през първите шест месеца на годината са се увеличили с 10 процента в сравнение със същия период на миналата година, въпреки че според проектобюджета е трябвало да бъдат намалени с 5 на сто. Това

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 18:57 на 15.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация