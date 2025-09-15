Синдикатите от публичната администрация в Румъния са готови да преустановят протестите, ако има конструктивен диалог с правителството

Представителите на синдикатите от публичната администрация в Румъния са готови да преустановят всякакви протестни действия, ако има конструктивен диалог с правителството по отношение на планираната в сектора реформа. Това стана ясно след тяхна среща с премиера Илие Боложан. Тя се проведе на фона на петчасова протестна акция на площад „Виктория“.

В хода на срещата Илие Боложан е изтъкнал финансовите предизвикателства, пред които е изправена Румъния, става ясно от информация на правителствената пресслужба. Той е настоял за необходимостта от правилно планиране на административния персонал и отговорно управление на публичните ресурси. По думите му всички мерки за реорганизация трябва да спазват прозрачни критерии и да гарантират непрекъснатостта на обществените услуги.

„Не можем повече да продължаваме както преди. Бюджетните реалности са ясни, независимо кой е министър-председател или министър. Ако не предприемем необходимите мерки навреме, по-късно разходите ще бъдат много по-високи. Можем да направим промени в администрацията планирано, в диалог с властите, така че тези, които остават, да получават достойно заплащане, да бъдат уважавани и да си вършат работата. Хората ще разберат, че има връзка между нивото на данъците, които плащат, и качеството на услугите, предоставяни от кметството. Подкрепям местната автономия, но в рамките на ресурсите, с които разполага страната“, е заявил премиерът.

Илие Боложан е оставил отворена възможността за продължаване на консултациите със социалните партньори, подчертавайки значението на сътрудничеството за балансирана и устойчива административна реформа.

По-рано днес хиляди служители в публичната администрация от Букурещ, Ковасна, Харгита, Клуж, Констанца, Крайова, Тимишоара, Васлуй, Колонещ и други части на Румъния протестираха пред сградата на правителството на площад „Виктория“ в румънската столица. Основният повод за недоволство е вторият пакет от бюджетно-фискални мерки на правителството на Илие Боложан, който предвижда драстично намаляване на работните места в публичния сектор. Първоначално кабинетът предложи съкращение от 20 процента на длъжностите в местната администрация, а по-късно промени числото на 40 на сто.