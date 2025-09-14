АТА: Над 500 000 туристи са посетили Берат, Албания до август, всички хотели са резервирани дори през септември и октомври

През първите дни на септември калдъръмените улички и крепостта на Берат, Южна Албания са изпълнени с местни и чуждестранни посетители. Градът, част от списъка на световното наследство на ЮНЕСКО, има посетители през всеки сезон, предава специално за БТА албанската агенция АТА.

През периода януари-август 500 000 местни и чуждестранни посетители са били в Берат.

Директорът по туризъм и дейности в община Берат Силви Мердани заяви пред ATA, че кратко двудневно посещение вече не е достатъчно, за да се посети Берат.

Въпреки това, подчерта тя, посетителите на Берат не си тръгват, без да посетят великолепната крепост на града, музея „Онуфри“, централния булевард, кварталите „Мангалем“ и „Горица“, каньоните Осуми - сред най-любимите им - както и винарните и лозята.

„Тази година се наблюдава увеличение с около 45 процента на капацитета за настаняване в Берат и околностите му. През септември и октомври се очаква увеличение с около 50 процента повече от миналата година, като се има предвид, че хотелите и ресторантите са резервирани“, подчерта Мердани, допълвайки, че есента в Берат ще бъде изключителна.

Община Берат организира серия от културни дейности през цялата година, които също са повлияли на увеличаването на броя на туристите.

Повечето чуждестранни туристи по време на посещенията си в града с хиляда прозореца са придружени и от градските туристически екскурзоводи.

Един от тези екскурзоводи, Флутура Джафа, каза пред ATA: „Чуждестранните туристи искат да се запознаят колкото е възможно повече с историята и традициите на нашия град. Днес имах група израелски посетители, които придружих по време на посещението на замъка, а след това и на двата квартала, Мангалем и Горица, моста Горица, които са много популярни сред туристите“.

Големият приток на местни и чуждестранни туристи превърна туризма в индустрия, движеща икономиката на Берат.

Известен със своите живописни пейзажи и богато културно наследство, Берат предлага на посетителите поглед към завладяващото минало на Албания и вкусване на топлото ѝ гостоприемство.

(Новина, избрана от албанската агенция АТА за публикуване от БТА съгласно договора за сътрудничество между агенциите)