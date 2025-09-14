Станислав Генчев: "Бяхме близо до точка срещу най-добре представящия се отбор в България в момента"

Старши треньорът на Локомотив (София) Станислав Генчев заяви, че тимът му се е изправил днес срещу най-добре играещия отбор в българското първенство, призна превъзходството на Левски и е доволен от себераздаването на своя тим. "Сините" спечелиха с 2:1 и излязоха еднолично начело в класирането на efbet Лига.

"Днес трябва да отбележим, че играхме срещу най-добре представящия се отбор в България, който разполага с най-добрите футболисти. И логично те имаха превъзходство, но аз съм доволен, защото моите играчи дадоха всичко, за да се противопоставят".

"Бяхме близо до точка, допуснахме гол накрая и то е защото се разконцентрирахме. Но на този етап това са ни силите. Съжаляваме, че не спечелихме точка, защото наистина бяхме много близо", каза още наставникът на "червено-черните".

След това той беше попитан каква е оценката му за автора на гола за неговия състав Диего Рапосо, който изравни в 57-ата минута, преди Марин Петков да фиксира крайния резултат в 6-ата минута от 12-те добавени.

"Всеки един футболист е важен за нас. Щом е започнал като титуляр, значи е доказал защо трябва да бъде такъв. Ние неслучайно го привлюкохме, а и до преди два дни правехме селекция. Той също не е правил подготовка и е назад. Днес го използвахме като нападател, което е нетипично за него, но се представи добре".

"Прекъсването заради хвърлените от трибуните димки се отразиха негативно и на двата отбора. Точно тогава имаше статично положение пред нашата врата, а в такава ситуация, който атакува, той има преимущество. Не е приятно, но и двата отбора седяхме пасивно и чакахме".

"Доволен съм от моя отбор, защото показаха това, което искам от тях – да се раздават на максимум и в края на мача всеки един от футболистите да е доволен от себе си, защото сам знае, че не е имало какво повече да даде. Но има още какво да се желае от нашия отбор, особено в атакуващ план – при разиграванията, при изграждането на постепенни атаки".

"Срещу отбори като Левски, а и срещу всички силни съперници, трябва да можеш да бележиш голове. Срещу Левски трудно можеш да спечелиш нещо, без да вкараш гол или два, завърши старши треньорът на Локомотив (Сф).