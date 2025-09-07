Празници като „Калимера, Враца“ ни правят космополитни и ни обединяват, каза кметът Калин Каменов

Празници като „Калимера, Враца“ ни правят космополитни, широко скроени и ни обединяват, каза за БТА кметът на областния град Калин Каменов. По думите му подобни събития разнообразяват културата и ежедневието на хората и превръщат града в жив организъм, като предоставят възможност на хората да бъдат заедно.

„Едновременно с това се опознават други нации и се учим да бъдем приемащи и разбиращи към различните народи“, допълни Каменов. Той отбеляза, че организирането на фестивали и събития всеки уикенд е изключително сложно и трудоемко. „Благодаря на моя екип, който е малък, но много задружен“, добави кметът. По думите му, в организацията участва единствено общинската администрация, без външни компании. Включват се и общинските предприятия, младежкият център и други институции, и той се радва, че подобни събития привличат туристи и гости в града, което е от полза за местната икономика и бизнес, добави Каменов.

Днес беше открит двудневният фестивал „Калимера, Враца“, който представя гръцката култура. Общинско предприятие „Социални дейности“ за пореден път се включва, като подготвя традиционни храни, каза за БТА директорът Марина Мишева. На щанда на предприятието се предлагат калмари, скариди, панирани водорасли, чипс от пресни картофи, пържени картофи, гръцката риба гаврос, различни видове лимонада и традиционният сиропиран десерт портокалопита. По думите ѝ десет души са ангажирани с подготовката и предлагането на хранителните продукти, като от рано сутринта в кухнята се приготвят ястията. На първото издание на празника „Калимера, Враца“, проведено миналата година, са продадени над 70 килограма риба гаврос, допълни Мишева.

Фестивалът продължава тази вечер с тричасов концерт на гръцки музиканти и певци. В утрешния почивен ден са предвидени тематичен куиз, базар на автентични гръцки продукти, кулинарни изкушения, морски деликатеси, напитки и концерт на врачанина Вангелис Табуларис.

Двадесет и едно заведения подкрепят инициативата на община Враца, като предлагат различни храни и напитки в рамките на днешния и утрешния ден.