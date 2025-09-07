Да бъдем боголюбци, а не богоборци, призова отец Стоян в ямболския храм „Св. Георги”

Когато Господ Бог изпрати Своя Син в нашия живот, за да станем малки съучастници в Неговите кръстни страдания, нека не Го извеждаме от нашето лозе – сърдечния ни храм – а да Го задържим с благодарност в себе си до края на земните дни. Да не бъдем богоборци, а боголюбци. Това каза днес в проповедта си в храм „Св. вмчк Георги Победоносец“ в Ямбол отец Стоян.

Пред миряните свещеникът разказа притчата за злите земеделци и изпитанията, пред които е бил изправен собственикът на лозе. „Не бъдете като злите лозари. Бог изпраща на своите слуги различни житейски изпитания и скърби, за да приберат плодовете Му от лозето на нашата душа. А тези плодове са дълготърпението и надеждата. Нека не ги замеряме с камъни, а радостно и благодушно да ги приемем“, каза отец Стоян.

„Нима никога не сте чели в Писанието: камъкът, който отхвърлиха зидарите, стана глава на ъгъла? Тук Христос говори за Себе Си – за това как зидарите, т.е. евреите, ще Го отхвърлят, но Той ще стане глава на ъгъла, т.е. глава на Църквата, която ще приюти повярвалите езичници“, разказа свещеникът.

Отец Стоян сподели и своето впечатление, че малко са хората, които прекрачват прага на храмовете. „Когато 20 човека се молят, а 20 000 са навън – естествено е, че нищо добро не ни чака като народ. Ние сме Христови наследници, но само ако страдаме заедно с Него, за да се уподобим на Неговите кръстни страдания. Защото страданията в сегашното време не са нищо в сравнение с онази слава, която ще се яви с нас като Негови чада“, допълни свещеникът.

В края на службата, след като раздаде причастие, отец Стоян покани миряните да присъстват на посрещането на Честният и свещен пояс на Пресвета Богородица в Сливен на 12 септември. Светинята ще остане в тамошния храм „Св. Богородица“ за поклонение до 14 септември. През цялото време храмът ще бъде денонощно отворен за вярващите.