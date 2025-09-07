Сто и деветата годишнина от Тутраканската епопея бе отбелязана днес

В Мемориален комплекс „Военна гробница - 1916” в тутраканското село Шуменци се проведе традиционният Национален събор-възпоменание по случай 109-ата годишнина от Тутраканската епопея.

Отслужена бе панихида в памет на загиналите за свободата на Добруджа. По традиция граждани и институции поднесоха венци и цветя пред обелиска във военната гробница. Паметникът е издигнат преди повече от 100 години от местното население в знак на признателност пред героите на Тутраканската епопея. На него са изписани на четири езика – български, румънски, немски и османотурски думите: „Чест и слава на тия, които са знаели да мрат геройски за тяхното отечество”.

„Тутраканска епопея” е наречена военна операция на българската армия от Първата световна война, продължила само 33 часа, но оставила дълбоки следи във военната история. Победата на българската войска при Тутракан поставя началото на освобождението на цяла Южна Добруджа.

В мемориала са положени костите на повече от 8000 войници и офицери от различни националности, участвали в битката за Тутракан през 1916 година. Потомците на мнозина от тях редовно участват в проявата.

През април в мемориалния комплекс беше открит нов музей. Той се помещава в новопостроена сграда. В нея са внедрени редица нови технологии, които дават възможност на посетителите да се потопят в атмосфера от битката за освобождението на Добруджа. Информацията е представена чрез експозиция и 3D карта на събитията, беседа от гид, съобразена с възрастта и познанията на публиката.

Основното ядро на музейната експозиция е интерактивна диорама, където посетителите ще имат възможност да „преживеят” атаката на Тутраканската крепост през 1916 г.