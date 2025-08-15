Подробно търсене

Министърът на земеделието на Япония посети храма Ясукуни на годишнината от японската капитулация във Втората световна война

Денис Киров
Японският министър на земеделието Шинджиро Коидзуми (на преден план) излиза от храма Ясукуни в Токио след посещение по случай 80-годишнината от капитулацията на Япония във Втората световна война, 15 август 2025 г. Снимка: AP Photo/Louise Delmotte
Токио ,  
15.08.2025 12:25
 (БТА)

Министърът на земеделието на Япония Шинджиро Коидзуми посети свързания с войната храм Ясукуни днес - деня, в който Япония отбелязва 80-годишнината от капитулацията си във Втората световна война, предаде агенция Киодо.

Това е първият министър от правителството, който посещава храма, откакто премиерът Шигеру Ишиба встъпи в длъжност през октомври.  

Според източник на Киодо Ишиба е изпратил ритуални дарове и е малко вероятно да посети храма в Токио през деня. Шинтоисткият храм, който почита осъдените военнопрестъпници, както и загиналите във войната, се възприема от съседите на Япония като символ на милитаризма ѝ от миналото.

Ишиба и членовете на неговия кабинет не присъстваха на пролетните и есенни празници в храма.

Коидзуми пое поста на министър на земеделието, горите и риболова през май, след като неговият предшественик Таку Ето подаде оставка заради публичен скандал с получени подаръци от негови поддръжници. Коидзуми, смятан за потенциален лидер на управляващата Либерално-демократическа партия (ЛДП), посети храма за годишнината от края на войната през 2020 г. и 2021 г., когато бе министър на околната среда.

Бившият министър на икономическата сигурност Такаюки Кобаяши също посети храма днес.

Кобаяши, заедно с Коидзуми и тогавашния министър на икономическата сигурност Санае Такаичи, бяха кандидати за лидери на ЛДП на състоялите се миналата година избори, спечелени от Ишиба.

Посещенията в храма на министри, депутати и политически лидери на страната обичайно предизвикват остри критики от страна на Китай и Южна Корея. Япония завзема огромна част от Китай преди Втората световна война и колонизира Корейския полуостров от 1910 г. до 1945 г.

От 2013 г. насам, не е имало действащ премиер на Япония, който да е посещавал храма. Последният министър-председател, направил това тогава, беше Шиндзо Абе.

Ясукуни прие сред почитаните в храма и военновременни лидери, включително премиера ген. Хидеки Тоджо през 1978 г., с което бяха предизвикани полемики у дома и в чужбина. Тоджо е екзекутиран чрез обесване за престъпления срещу мира.

Сред почитаните в храма около 2,5 милиона военни жертви са 14 военни командири, осъдени за най-тежки военни престъпления, както и още над 1000 души, признати за виновни от международните трибунали след поражението на Япония през 1945 г., припомня Ройтерс.

