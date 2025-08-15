Министърът на земеделието на Япония посети храма Ясукуни на годишнината от японската капитулация във Втората световна война

Министърът на земеделието на Япония Шинджиро Коидзуми посети свързания с войната храм Ясукуни днес - деня, в който Япония отбелязва 80-годишнината от капитулацията си във Втората световна война, предаде агенция Киодо.

Това е първият министър от правителството, който посещава храма, откакто премиерът Шигеру Ишиба встъпи в длъжност през октомври.

Според източник на Киодо Ишиба е изпратил ритуални дарове и е малко вероятно да посети храма в Токио през деня. Шинтоисткият храм, който почита осъдените военнопрестъпници, както и загиналите във войната, се възприема от съседите на Япония като символ на милитаризма ѝ от миналото.

Ишиба и членовете на неговия кабинет не присъстваха на пролетните и есенни празници в храма.

Коидзуми пое поста на министър на земеделието, горите и риболова през май, след като неговият предшественик Таку Ето подаде оставка заради публичен скандал с получени подаръци от негови поддръжници. Коидзуми, смятан за потенциален лидер на управляващата Либерално-демократическа партия (ЛДП), посети храма за годишнината от края на войната през 2020 г. и 2021 г., когато бе министър на околната среда.

Бившият министър на икономическата сигурност Такаюки Кобаяши също посети храма днес.

Кобаяши, заедно с Коидзуми и тогавашния министър на икономическата сигурност Санае Такаичи, бяха кандидати за лидери на ЛДП на състоялите се миналата година избори, спечелени от Ишиба.

Посещенията в храма на министри, депутати и политически лидери на страната обичайно предизвикват остри критики от страна на Китай и Южна Корея. Япония завзема огромна част от Китай преди Втората световна война и колонизира Корейския полуостров от 1910 г. до 1945 г.

От 2013 г. насам, не е имало действащ премиер на Япония, който да е посещавал храма. Последният министър-председател, направил това тогава, беше Шиндзо Абе.

Ясукуни прие сред почитаните в храма и военновременни лидери, включително премиера ген. Хидеки Тоджо през 1978 г., с което бяха предизвикани полемики у дома и в чужбина. Тоджо е екзекутиран чрез обесване за престъпления срещу мира.

Сред почитаните в храма около 2,5 милиона военни жертви са 14 военни командири, осъдени за най-тежки военни престъпления, както и още над 1000 души, признати за виновни от международните трибунали след поражението на Япония през 1945 г., припомня Ройтерс.