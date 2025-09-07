Почетният президент на Байерн Мюнхен Ули Хьонес намекна за разногласия с Макс Еберл

Почетният президент на Байерн Мюнхен Ули Хьонес намекна за някои разногласия с ръководителя на спортния отдел Макс Еберл по време на наскоро приключилия трансферен прозорец.

Германският състав има много по-къс състав от миналия сезон, като бяха привлечени само Луис Диас, Йонатан Та, Том Бишоф и Николас Джаксън, въпреки множеството напускания.

"Той би искал да купи друг футболист, но ние знаем финансовото си състояние. В крайна сметка това е също толкова важно, колкото и спортният успех. Вижте Барселона. Ако купувате, купувате, купувате... изведнъж имате 1.2 милиарда евро дълг. Довиждане", каза Хьонес в предаването на Doppelpass по телевизия Sport1.

Ули Хьонес добави, че е нормално винаги да има съгласие. Той си спомни миналите си спорове с бившия главен изпълнителен директор Карл-Хайнц Румениге, когато Хьонес беше президент на клуба, казвайки: "Често се карахме като луди, но... всичко беше наред."

Хьонес обаче отбеляза: "Макс е доста чувствителен."

Почетният президент на Байерн Мюнхен отправи остри критики относно огромните суми, похарчени за футболни трансфери, особено от английски клубове. Байерн беше заинтересован от германското дуо Флориан Вирц и Ник Волтемад, но Вирц отиде в Ливърпул за сума, достигаща 150 милиона евро, а Волтемаде се присъедини към Нюкасъл за около 90 милиона евро.

"Това е като играта Монополи. Абу Даби, Саудитска Арабия и Катар вече са в играта - и нямате шанс срещу тях", каза Хьонес и допълни, че Байерн "никога" не би платил същата сума като Ливърпул за Вирц и че Волтемаде "не струва 90 милиона евро".