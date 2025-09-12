Подробно търсене

Руди Фьолер за нападателя Ник Волтемаде: "Все още има място за развитие и той трябва да работи върху това"

Кремена Младенова
снимка: Juergen Kessler/dpa via AP
Франкфурт,  
12.09.2025 12:34
 (БТА)

Германският нападател Ник Волтемаде преминава през труден период около трансфера му в английския Нюкасъл, заяви спортният директор на националния отбор на страната Руди Фьолер.

Той коментира в подкаста Spielmacher на 360Media, че Волтемаде "ще получи много игрови минути в Нюкасъл, вероятно повече, отколкото в Байерн Мюнхен".

23-годишният Волтемаде се присъедини към английския клуб от Щутгарт преди две седмици за сума, която може да достигне 85 милиона евро, след като преди това германският отбор отхвърли три по-ниски оферти от шампиона в Бундеслигата Байерн.

Очаква се нападателят да дебютира за "свраките" в събота срещу Уулвърхямптън. Продължилата няколко седмици трансферна сага отбеляза края на едно бурно лято за нападателя. Той помогна на Щутгарт да спечели Купата на Германия, изведе националния отбор на страната до финал на Европейското първенство за младежи до 21 години като голмайстор на турнира и заслужи първите си четири мача за мъжкия държавен отбор.

Ник Волтемаде все още не е отбелязал гол за мъжкия състав на Германия, а Фьолер смята, че "цялата съвкупност му тежи. Голямата сума пари, за която бе трансфериран, цялата драма около напускането на Щутгарт - всичко това е фактор. Почти всичко се получи. Но дори в живота на футболист има неуспехи. Той ще продължи да се подобрява в Нюкасъл - и не само английския си език".

Руди Фьолер критикува феновете, който освиркаха Волтемаде, когато беше заменен в световната квалификация на Германия срещу Северна Ирландия в неделя, казвайки: "Това е грешен подход и дърпа играча още по-надолу."

Фьолер определи Ник Волтемаде, като "прекрасен футболист" и заяви, че е убеден, че той ще се представи на ниво в Нюкасъл, където ще подобри играта си.

"Има няколко неща, които може да подобри. Трябва да работи върху физическата си сила и играта си във въздуха. Все още има място за развитие и той трябва да работи върху това. Особено във Висшата лига. Ще се забавляваме много с него", завърши Руди Фьолер.

/КМ/

