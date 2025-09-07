Кръстът за нас е оръжие и защита срещу видими и невидими врагове, каза Врачанският митрополит Григорий след архиерейската света литургия в храм „Свети Николай“ в областния град. Богослужението в неделята преди празника Въздвижение на честния и животворящ кръст припомня за значението и мястото на Кръста Господен в християнството, отбеляза владиката.

„Кръстът стана знаме на непобедимост и символ на вярата в Господ Иисус Христос. Използваме го винаги и навсякъде. Сутрин ставаме от сън с кръстното знамение. Когато започваме работа или тръгваме на път - също се прекръстваме. Всяка молитва и просба към Бога започва и завършва с кръстното знамение. С него сядаме и ставаме от трапезата, за да благодарим на Бога за прехраната. Носим кръстния знак на гърдите ни от нашето кръщение до края на живота ни, когато върху гроба също се поставя кръст“, добави митрополитът. Той призова да се отнасяме с преклонение и почит към Кръста и да полагаме кръстния знак с особено внимание.

„В днешния ден, когато се подготвяме за празника Въздвижение, нека усърдно да се помолим на Всеподателя Бога да ни дарува здраве и сили, за да посрещнем деня, в който ще пеем „на твоя Кръст се покланяме Владико и твоето свето Възкресение славим“, каза още митрополит Григорий.

По време на светата литургия беше ръкоположен най-новият свещеник във Врачанската епархия – презвитер Ириней (Мирослав Ангелов). „Да бъде достоен служител на светия олтар и достоен пастир на словесното стадо, което ще му бъде възложено да ръководи в свое време. Да има Божието благословение, помощ и подкрепа, а той да има усърдие и ревност в служението за слава Божия и за спасение на повереното му паство“, пожела владиката.

В края на службата свещеник Ириней раздаде нафора на миряните.