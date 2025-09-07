Подробно търсене

Кръстът за нас е оръжие и защита срещу видими и невидими врагове, каза Врачанският митрополит Григорий

Кореспондент на БТА във Враца Лиляна Рашкова
Кръстът за нас е оръжие и защита срещу видими и невидими врагове, каза Врачанският митрополит Григорий
Кръстът за нас е оръжие и защита срещу видими и невидими врагове, каза Врачанският митрополит Григорий
Врачанският митрополит Григорий отслужи неделна служба в храм "Свети Николай" във Враца. Снимка: кореспондент на БТА във Враца Лиляна Рашкова
Враца,  
07.09.2025 15:05
 (БТА)

Кръстът за нас е оръжие и защита срещу видими и невидими врагове, каза Врачанският митрополит Григорий след архиерейската света литургия в храм „Свети Николай“ в областния град.  Богослужението в неделята преди празника Въздвижение на честния и животворящ кръст припомня за значението и мястото на Кръста Господен в християнството, отбеляза владиката. 

„Кръстът стана знаме на непобедимост и символ на вярата в Господ Иисус Христос. Използваме го винаги и навсякъде. Сутрин ставаме от сън с кръстното знамение. Когато започваме работа или тръгваме на път - също се прекръстваме. Всяка молитва и просба към Бога започва и завършва с кръстното знамение. С него сядаме и ставаме от трапезата, за да благодарим на Бога за прехраната. Носим кръстния знак на гърдите ни от нашето кръщение до края на живота ни, когато върху гроба също се поставя кръст“, добави митрополитът. Той призова да се отнасяме с преклонение и почит към Кръста и да полагаме кръстния знак с особено внимание.

„В днешния ден, когато се подготвяме за празника Въздвижение, нека усърдно да се помолим на Всеподателя Бога да ни дарува здраве и сили, за да посрещнем деня, в който ще пеем „на твоя Кръст се покланяме Владико и твоето свето Възкресение славим“, каза още митрополит Григорий. 

По време на светата литургия беше ръкоположен най-новият свещеник във Врачанската епархия – презвитер Ириней (Мирослав Ангелов). „Да бъде достоен служител на светия олтар и достоен пастир на словесното стадо, което ще му бъде възложено да ръководи в свое време. Да има Божието благословение, помощ и подкрепа, а той да има усърдие и ревност в служението за слава Божия и за спасение на повереното му паство“, пожела владиката. 

В края на службата свещеник Ириней раздаде нафора на миряните.

/ХК/

Списание ЛИК

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 16:05 на 07.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация