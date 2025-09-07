Пожар е избухнал в местността Джанавара край Варна, съобщиха от полицията в крайморския град. По първоначална информация огънят се е разгорял на поляна, обхванал е и част от борова гора. На място са четири екипа на дирекцията "Противопожарна безопасност и защита на населението". В близост до пожара няма постройки.

Както БТА информира последният сериозен инцидент, с който се бориха пожарникарите във Варна, бе в Белослав. Тогава на 1 септември изгоряха седем къщи в един от крайните квартали.