Кореспондент на БТА във Варна Мила Едрева
Пожар е избухнал в местността Джанавара край Варна
Снимка: Красимир Кръстев, БТА/архив
Варна,  
07.09.2025 14:14
Пожар е избухнал в местността Джанавара край Варна, съобщиха от полицията в крайморския град. По първоначална информация огънят се е разгорял на поляна, обхванал е и част от борова гора. На място са четири екипа на дирекцията "Противопожарна безопасност и защита на населението". В близост до пожара няма постройки.

Както БТА информира последният сериозен инцидент, с който се бориха пожарникарите във Варна, бе в Белослав. Тогава на 1 септември изгоряха седем къщи в един от крайните квартали. 

 

