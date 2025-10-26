Германската икономика е в драматичен спад, предупреждава президентът на икономическия институт "Ифо"

Президентът на германския икономически институт "Ифо" (Ifo) Клеменс Фюст отправи остро предупреждение за състоянието на германската икономика, като заяви, че страната "се намира в икономически спад от години", а "сега ситуацията е драматична". В интервю за "Билд ам зонтаг", цитирано от ДПА, той се позовава на ново проучване на института, според което от 2015 г. насам държавното потребление е нараснало с 25 процента, докато корпоративните инвестиции са се свили до нивата от същата година.

Фюст предупреди, че просперитетът на Германия е сериозно застрашен. "По-малко частни инвестиции означава по-малък растеж в средносрочен план, по-малко данъчни приходи и следователно по-малко средства за държавни услуги", заяви той. По думите му средният стандарт на живот в страната е в застой от години, а разликата между различните социални групи се задълбочава – докато за някои граждани жизненото равнище спада, за други то продължава да се повишава. "Германия е заплашена от италиански условия", предупреди икономистът.

Фюст призова правителството в Берлин да представи до пролетта на 2026 г. "цялостна концепция за структурна реформа", която да надхвърля рамките на сегашното коалиционно споразумение. По думите му тя трябва да обхваща и социалната сфера — включително спиране на т.нар. "майчински пенсии", за да се ограничи ръстът на осигурителните вноски.

Ръководителят на "Ифо" настоя още за сериозно облекчаване на бизнеса от административни тежести чрез премахване на изискванията за документация за емисиите на въглероден диоксид, за веригите на доставки и за минималната работна заплата, които, според него, "само създават разходи, без да носят реални ползи". Според изчисленията на института подобни реформи биха могли да осигурят на страната до 146 милиарда евро допълнителен годишен просперитет.