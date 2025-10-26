Подробно търсене

Германската икономика е в драматичен спад, предупреждава президентът на икономическия институт "Ифо"

Бойчо Попов
Германската икономика е в драматичен спад, предупреждава президентът на икономическия институт "Ифо"
Германската икономика е в драматичен спад, предупреждава президентът на икономическия институт "Ифо"
Снимка: Frank Molter/dpa via AP, архив
Мюнхен,  
26.10.2025 14:26
 (БТА)

Президентът на германския икономически институт "Ифо" (Ifo) Клеменс Фюст отправи остро предупреждение за състоянието на германската икономика, като заяви, че страната "се намира в икономически спад от години", а "сега ситуацията е драматична". В интервю за "Билд ам зонтаг", цитирано от ДПА, той се позовава на ново проучване на института, според което от 2015 г. насам държавното потребление е нараснало с 25 процента, докато корпоративните инвестиции са се свили до нивата от същата година.

Фюст предупреди, че просперитетът на Германия е сериозно застрашен. "По-малко частни инвестиции означава по-малък растеж в средносрочен план, по-малко данъчни приходи и следователно по-малко средства за държавни услуги", заяви той. По думите му средният стандарт на живот в страната е в застой от години, а разликата между различните социални групи се задълбочава – докато за някои граждани жизненото равнище спада, за други то продължава да се повишава. "Германия е заплашена от италиански условия", предупреди икономистът.

Фюст призова правителството в Берлин да представи до пролетта на 2026 г.  "цялостна концепция за структурна реформа", която да надхвърля рамките на сегашното коалиционно споразумение. По думите му тя трябва да обхваща и социалната сфера — включително спиране на т.нар. "майчински пенсии", за да се ограничи ръстът на осигурителните вноски.

Ръководителят на "Ифо" настоя още за сериозно облекчаване на бизнеса от административни тежести чрез премахване на изискванията за документация за емисиите на въглероден диоксид, за веригите на доставки и за минималната работна заплата, които, според него, "само създават разходи, без да носят реални ползи". Според изчисленията на института подобни реформи биха могли да осигурят на страната до 146 милиарда евро допълнителен годишен просперитет.

/БП/

Свързани новини

21.07.2025 17:55

Над 60 големи корпорации се ангажираха да инвестират 631 млрд. евро в Германия до 2028 г.

В навечерието на среща с канцлера на Германия Фридрих Мерц 61 големи компании обявиха създаването на инициатива "Произведено за Германия". Според изявлението им членовете на инициативата ще инвестират съвместно 631 млрд. евро в Германия през
12.09.2024 20:03

Президентът на германския икономически институт "Ифо" окачестви като разумно намаляването на лихвите от страна на ЕЦБ

Президентът на мюнхенския икономически институт "Ифо" (ifo) Клеменс Фюст приветства днешното намаление на основните лихви на Европейската централна банка, определяйки го като "разумно". Това заявяват от германския институт за икономически
25.09.2023 12:24

Бизнес доверието в Германия през септември продължава да спада, по данни на института "Ифо"

Бизнес доверието в Германия се е влошило допълнително през септември, като спада за пети пореден месец, сочат данни на института "Ифо", цитирани от Ройтерс. Индексът на института за септември пада до 85,7 спрямо 84,8 през август при прогноза за
31.08.2023 15:03

Германски икономически институт призовава за намаляване на данъците върху електроенергията

Влиятелен германски икономически мозъчен тръст препоръча на правителството да намали данъка върху електроенергията, за да насърчи потребителите да преминат към електрически превозни средства, предаде ДПА. Мюнхенският институт "Ифо" (Ifo) отчита в
22.02.2023 13:52

Германският бизнес бавно възвръща доверието си в икономиката

Индексът на бизнес доверието на института "Ифо" (Ifo), които отчита настоящата ситуация и перспективите в следващите месеци, се повиши за четвърти пореден месец, предаде Ройтерс, добавяйки, че най-голямата икономика в Европа се възстановява въпреки

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 15:04 на 26.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация