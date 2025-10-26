Елена може да се превърне в пример за балансирано развитие между култура, природа и предприемачество, каза министърът на туризма Мирослав Боршош на среща с кмета на града

С общи усилия град Елена може да бъде превърнат в устойчив пример за балансирано развитие между култура, природа и предприемачество. Това е посочил министърът на туризма Мирослав Боршош по време на среща с кмета на град Елена Дилян Млъзев, провела се в сградата на общината в навечерието на Празника на Еленския Бут, съобщават от пресцентъра на туристическото ведомство.

По време на срещата са били засегнати ключовите фактор за развитието на туризма в общините, сред които свързаността, инфраструктурата и наличието на квалифицирана работна ръка.

В рамките на разговора са били обсъдени възможностите за по-добра интеграция на Елена в националната рекламна стратегия, както и възможностите за подкрепа от страна на държавата за реализация на редица местни проекти.

Кметът Дилян Млъзев е подчертал, че общината разполага с добра туристическа база от над 2 900 легла, като основният поток от посетители идва по време на празници и през уикендите. В града се организират фестивали, културни събития и пленери, които допринасят за високата посещаемост, а Празникът на Еленския бут остава емблематично събитие, събиращо хиляди гости.

"Елена има огромен потенциал – не само като място за отдих, но и като център за културен, събитиен и конферентен туризъм. Нашите проекти, сред които създаването на конферентен център в сградата на старото училище, изграждането на посетителски център на мястото на бившата гара, както и реставрацията на Конака – емблематична историческа сграда в града, са част от визията за модерна, но автентична Елена. Разчитаме на Министерството на туризма като стратегически партньор за тяхната реализация“, е казал кметът Дилян Млъзев.

В хода на срещата е била обсъдена и необходимостта от по-ефективен контрол върху некатегоризираните туристически обекти на територията на общината, подобряването на системата за регистрация и на събираемостта на туристическия данък.

Министър Боршош е уверил, че Министерството на туризма ще включи Елена в националните рекламни кампании и ще популяризира бъдещи маршрути, създадени в партньорство между общините в региона.

Тазгодишното издание на Празника на еленския бут за 12-и път събра хиляди хора от цялата страна във възрожденското градче Елена, припомня БТА. При официалното откриване на празника кметът на Елена Дилян Млъзев приветства всички гости и припомни, че в миналото градът е бил занаятчийски център, в който са живеели уважавани чорбаджии и са се спазвали стари традиции, сред които е и производството на еленския бут. Затова през 2012 г. след известно прекъсване празникът е възобновен съвместно с Местния съвет по туризъм, а от няколко години насам и с помощта на Сдружение "Еленски бут“.