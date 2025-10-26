Директорът на Националната галерия Анелия Николаева ще изнесе лекция в галерия „УниАрт“ на Нов български университет. Събитието е на тема „Националната галерия – музеят с памет за миналото и поглед към бъдещето“ и ще се проведе на 30 октомври, съобщават организаторите.

Разговорът ще постави акцент върху това как музеят създава смисъл, доверие и общности, как мисли своята идентичност и отговаря на предизвикателствата на времето, отбелязват от екипа.

„Ще бъде откроен и онзи невидим, но решаващ труд зад витрините – работата на историци на изкуството, реставратори, педагози и специалисти, които съхраняват, изследват и представят културното наследство. Зад всяка експозиция стоят хора с дългогодишна подготовка, формирана в университетските програми по изкуствознание, където се изгражда мисленето за историята, контекста и смисъла на музейната работа – като познание, отговорност и културна мисия“, казват те.

Събитието е част от програмата „УниАрт: Среща с изкуството“, чийто фокус тази година е знанието и професионалната култура, които формират музея отвътре – устойчивата връзка между университетското образование по изкуствознание и практиката на музейните институции, уточняват организаторите.

Анелия Николаева е историк на изкуството с над две десетилетия професионален опит в областта на българското изкуство от края на XIX и първата половина на XX век. Работи в Националната галерия от 1997 г., а през юни 2025 г. е назначена за неин директор след спечелен конкурс с петгодишен мандат. Автор е на редица изследвания, изложби и каталози, сред които „Непознатата Елисавета Консулова-Вазова“ (2004), „Българските художници и Мюнхен“ (2008) и „Цанко Лавренов. Между модерното и канона“ (2016).

