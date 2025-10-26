Нов STEM център ще бъде открит в Езиковата гимназия „Пейо Яворов“ в Силистра

STEM център с шест високотехнологични класни стаи ще бъде открит в Езиковата гимназия „Пейо Яворов“ в Силистра на 29 октомври. Те са оборудвани с интерактивни дисплеи, конферентни камери, високочувствителни микрофони и преносими компютри, съобщиха за БТА от учебното заведение.

Новата придобивка е финансирана със средства от Националния план за възстановяване и устойчивост, по процедура „Училищна STEM среда“. Проектът ще разшири съществуващия вече STEM център и ще обогати училищната среда с нови лаборатории, оборудвани класни стаи и модерна дигитална инфраструктура.

Изградена е изследователска лаборатория в две основни направления: „Зелени технологии и устойчиво развитие“ и „Математика и информатика“. Там учениците ще могат да решават реални проблеми, да изследват природните процеси и да търсят решения, свързани с глобалните цели за устойчиво развитие. Учебни дисциплини като природни науки, математика, информационни технологии, география и чужди езици ще се обединят чрез общи теми и проектно-базирано обучение.

STEM центърът е разположен на третия етаж на сградата на гимназията. За неговото изграждане бяха извършени ремонтни дейности по подмяна на настилката, осветлението, вратите и климатизацията. Изградени са нови електрическа и интернет инсталации. Устойчивостта на проекта е осигурена чрез модерна Wi-Fi мрежа, обновен софтуер и облачна платформа за съвместна работа, както и чрез обучения на педагогическите специалисти за работа с новото оборудване, допълват от ръководството на училището

Езиковата гимназия в Силистра е създадена, след като през учебната 1985/86 година в средното училище “Иван Вазов” се разкриват паралелки с интензивно изучаване на чужди езици – английски, немски и френски език. През 1990 г., на петата година от приемането на първия випуск, чуждоезиковите паралелки са общо 15 и това дава основание те да бъдат обособени в самостоятелна Езикова гимназия. През 1994 година тя получава името на поета Пейо Яворов, което носи и до днес. От 1997 година гимназията вече има свой химн. Негови автори са ученичката Диляна Георгиева, която написва текста, и композиторът Хайгашот Агасян.