Прострелян с ловна пушка 55-годишен мъж е починал на място в ямболското село Тенево

Мъж на 55 години от село Тенево (община Тунджа, област Ямбол) е починал на място, след като е бил прострелян с ловна пушка от 56-годишен. Сигналът е подаден тази сутрин малко след 7:00 часа от извършителя на тежкото криминално престъпление, съобщиха от Областната дирекция на полицията в Ямбол.

Случаят е от частен имот в населеното място. Извършителят е задържан за срок до 24 часа. Оръжието е иззето.

По случая е образувано досъдебно производство. Процесуално-следствените действия продължават под надзора на Окръжна прокуратура – Ямбол, допълват от полицията.

На 13 октомври на детска площадка в ямболския квартал „Зорница” 19-годишен рани с въздушна пушка петгодишно момче, припомня БТА. Пострадалото дете беше с контузна рана на врата, без опасност за живота. На 16 октомври Районният съд в Ямбол определи най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“ за извършителя Тихомир Стоянов. Той е с повдигнато обвинение за причиняване на лека телесна повреда по хулигански подбуди.