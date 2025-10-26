Сръбските студенти, вървящи пеша от Белград до Нови Сад, имат нужда от спешни дарения

site.btaСръбските студенти, вървящи пеша от Белград до Нови Сад, имат нужда от спешни дарения
Сръбските студенти, които вървят пеша от Белград за Нови Сад за годишнината от трагедията на жп гарата, в която загинаха 16 души, съобщиха, че имат нужда от спешни дарения на материали за първа помощ, съобщи сръбската редакция на регионалната телевизия Ен 1.
В публикация в социалните мрежи студентите написаха, че спешно са им необходими марли с размери 5×5 и 10×10, полуеластични и еластични бинтове 8×5 и 10×5, охлаждащи спрейове и електролити за участниците.
Студентите ще тръгнат от Белград на 30 октомври и ще ходят до Нови Сад в продължение на два дни. Те планират да стигнат в Нови Сад на 1 ноември, когато в 10 часа на няколко места в града ще се отбележи годишнината от падането на козирката на жп гарата.
Студентите съобщиха вчера, че в пешеходния им поход ще участват 4000 студенти и ученици и по тази причина организацията е "голямо предизвикателство за логистиката и сигурността".
Вчера около 250 студенти от Факултета по технически науки в град Чачак, Централна Сърбия, започнаха пешеходния си поход до Нови Сад. Те казаха, че още около 200 студенти от Валево ще се присъединят към тях.
На 1 ноември, когато се навършва една година от трагедията в Нови Сад, се очаква да бъде проведена възпоменателна служба за жертвите на срутването на козирката на жп гарата, което отне живота на 16 души.
В началото на годината студенти от всички краища на Сърбия извървяха пеша разстоянието до Нови Сад, Ниш, Крагуевац и Белград в знак на солидарност със семействата на 16-те жертви и издигнаха антикорупционни искания срещу управляващите.
