Изкуствоведът д-р Анжела Данева ще представи в Казанлък дългогодишното си изследване за художника Христо Берберов

Изкуствоведът и куратор д-р Анжела Данева ще гостува в Художествената галерия в Казанлък с лекция на тема „Христо Берберов (1875–1948): архив, памет, наследство“. Това съобщават на официалната си Фейсбук страница от културния институт. Срещата е част от поредицата "Събота в галерията", като ще включва и прожекция на документалния филм за Христо Берберов с автор и сценарист Елисавета Станчева.

Д-р Анжела Данева е директор на Център „Българо-европейски културни диалози“ и методологически директор на галерия „УниАрт“ към Нов български университет, посочват от галерията. Предстоящият разговор ще е посветен на 150 години от рождението на художника Христо Берберов – една от емблематичните фигури в ранната история на българската живопис. Д-р Анжела Данева ще представи резултатите от дългогодишното изследване, осъществено в рамките на Нов български университет, завършило с публикуването на колективната монография „Отзвуци. Христо Берберов и неговото наследство“ (издание на НБУ, 2022).

Събитието въвежда слушателя в богатия свят на архивите – чрез личните ръкописи, документи, снимки и кореспонденция на художника, дарени на Университета от неговата внучка Мария Берберова, посочват още организаторите. Този ценен архив, вече част от университетския фонд, открива нови хоризонти пред изследването на Берберов и неговото време.

В рамките на срещата ще бъдат проследени основните теми на изследването - пътят на Берберов от Елена до Торино, академичните му години в Италия, живописните му търсения през първата половина на ХХ век, както и неговото място в контекста на българската и европейската художествена култура. Разговорът ще постави акцент върху паметта, архивите и живото присъствие на историята в съвременната културна среда – как документите се превръщат в свидетели на една епоха, а изкуството продължава да говори отвъд времето.

Д-р Анжела Данева е изкуствовед и куратор. Тя е съпредседател на Управителния съвет и методологически директор на галерия „УниАрт“, както и директор на Център „Българо-европейски културни диалози“ в Нов български университет. Работата ѝ е насочена към изследване и представяне на българското изкуство от ХХ век, архивите и културната памет. Автор и съставител е на редица изложби и издания, сред които колективната монография „Отзвуци. Христо Берберов и неговото наследство“ (НБУ, 2022). В своята дейност тя съчетава академичния анализ с живото представяне на изкуството пред публиката, търсейки диалога между знанието, паметта и човешкото присъствие.