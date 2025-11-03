Левски ще тренира по веднъж на ден до дербито с ЦСКА

Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес е решил футболистите му да тренират по веднъж на ден до дербито с ЦСКА, което е в събота (8 ноември). Двубоят ще е на Националния стадион „Васил Левски“ от 15:00 часа.

Днес отборът на „сините“, който е лидер в класирането получи почивен ден.

Програмата на представителния отбор на „Левски“ до 8 ноември, събота, е следната:

4 ноември, вторник:

11:00 часа – тренировка – стадион „Георги Аспарухов“ – (открита за привържениците и представителите на медиите)

5 ноември, сряда:

11:00 часа – тренировка – стадион „Георги Аспарухов“

6 ноември, четвъртък:

11:00 часа – тренировка – стадион „Георги Аспарухов“

7 ноември, петък:

16:00 часа – тренировка – стадион „Георги Аспарухов“

8 ноември, събота:

15:00 часа – „Левски“ – „ЦСКА-София“ – Първа лига, 15-ти кръг – Национален стадион „Васил Левски“

* Статусът на тренировките ще бъде обявен допълнително на официалния сайт на клуба.