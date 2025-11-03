Подробно търсене

Бюджетното салдо по консолидираната фискална програма на България към септември 2025 г. е отрицателно в размер на повече от 6 милиарда лева

Христо Воденов
Бюджетното салдо по консолидираната фискална програма на България към септември 2025 г. е отрицателно в размер на повече от 6 милиарда лева
Бюджетното салдо по консолидираната фискална програма на България към септември 2025 г. е отрицателно в размер на повече от 6 милиарда лева
БТА, София (10 октомври 2024) Сградата на Министерство на финансите.Снимка: Минко Чернев/БТА (АК)
София,  
03.11.2025 19:02
 (БТА)

Бюджетното салдо по консолидираната фискална програма към септември 2025 г. е отрицателно в размер на 6,055 млрд. лв. (2,7 на сто от прогнозния брутен вътрешен продукт), съобщава Mинистерството на финансите.

Отрицателното бюджетно салдо се формира от дефицит по националния бюджет в размер на  над 4,354, млрд. лв. и дефицит по европейските средства в размер на повече от 1,7 млрд. лева. Очаква се през четвъртото тримесечие на годината да постъпят втори и трети транш по Механизма за възстановяване и устойчивост в общ размер на над 4 млрд. лв., което ще компенсира напълно натрупания дефицит по сметките за средства от ЕС (в размер на над 1,7 млрд. лв.), респективно текущо ще подобри салдото по КФП, съобщават от МФ.

Приходите, помощите и даренията по КФП към септември 2025 г. са в размер на близо 59,756 млрд. лв. или 66,2  на сто от годишните разчети. Постъпленията нарастват с 14,8 на сто ( близо 7,722 млн. лв.) спрямо отчетените към септември 2024 година. Сравнени със същия период на 2024 г. данъчните приходи нарастват номинално с 14,5 на сто (  почти 6,113 млрд. лв.), неданъчните приходи нарастват с 26,2  на сто ( над 1,892 млрд. лв.), а постъпленията в частта на помощите и даренията са по-малко с 283,4 млн. лева.

Данъчните постъпления (вкл. приходите от осигурителни вноски) са в размер на  над 48,405 млрд. лв., което представлява 68,3  на сто от разчетените за годината. Постъпленията от данъци и осигурителни вноски формират 81 на сто от общите постъпления по КФП за периода. 

Неданъчните приходи са в размер на повече от 9,113  млрд. лв., което представлява 76 на сто от годишните разчети. Тези приходи се формират основно от приходи от държавни, общински и съдебни такси, приходи и доходи от собственост, приходи от концесии, приходи от продажба на квоти за емисии на парникови газове и други. 

Приходите от помощи и дарения са в размер на 2,237 млрд. лева. 

Разходите по КФП (вкл. вноската на  България в бюджета на ЕС) към септември 2025 г. възлизат на над 65,811 млрд. лв., което е 68,1  на сто от годишните разчети. 

Нелихвените разходи са в размер на 63 млрд. лв., което представлява 68  на сто от годишния разчет и ръст (на съпоставима база) от  над 8,952 млрд. лв. (16,6  на сто) спрямо отчетените към септември 2024 г. Текущите нелихвени разходи са в размер на повече от 56 млрд. лв. Капиталовите разходи (вкл. нетния прираст на държавния резерв) възлизат на 6,9 млрд. лв. Предоставените текущи и капиталови трансфери за чужбина са в размер на 48,7 млн. лв. Лихвените плащания са в размер на  повече от 1,339 млрд. лв. (82,5  на сто от планираните за годината и ръст от 443,7 млн. лв. спрямо същия период на 2024 г., което се дължи основно на календара по обслужването на държавния дълг),посочват от МФ.

Размерът на фискалния резерв към  края на септември е  почти 16,9 млрд. лв., в т. ч.  над 15,427 млрд. лв. депозити на фискалния резерв в БНБ и банки и 1,472 млрд. лв. вземания от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други. 

/БП/

Свързани новини

01.10.2025 19:08

Бюджетният дефицит към август е 5,2 млрд. лв., показват данни на Министерството на финансите

Бюджетното салдо по консолидираната фискална програма към август 2025 г. е отрицателно в размер на 5 215,0 млн. лв. (2,4 % от прогнозния БВП), съобщава Министерството на финансите (МФ). То се формира от дефицит по националния бюджет в размер на 3,4
05.02.2025 09:39

Ще внесем бюджет на стабилизирането на публичните финанси, каза премиерът Росен Желязков

Ние ще внесем бюджет, който бих нарекъл бюджет на стабилизирането на публичните финанси. Това каза премиерът Росен Желязков на брифинг в Министерския съвет преди днешното правителствено заседание.
05.02.2025 09:35

По бюджета на Министерството на отбраната са влезли 348 млн. лева, което ще доведе до подобряване на бюджетното салдо на министерството и на държавата, каза Теменужка Петкова

По бюджета на Министерството на отбраната (МО) в края на януари 2025 г. са влезли 348 млн. лв., което ще доведе до подобряване на бюджетното салдо на министерството и на държавата, съобщи министърът на финансите Теменужка Петкова на брифинг в Министерски съвет, с участието и на премиера Росен Желязков.
29.01.2025 15:01

Асен Василев допуска неточност при боравенето с данните за приходите по бюджета за първото тримесечие, заявиха от Министерството на финансите

Асен Василев допуска неточност при боравенето с данните за приходите в анализа на Министерството на финансите (МФ) за периода януари - март 2025 година, сочи уточнение, публикувано на официалния сайт на финансовото ведомство и изпратено в съобщение
14.08.2024 18:24

Правителството одобри информацията за касовото изпълнение на държавния бюджет за първото полугодие на 2024 г.

Правителството одобри информацията за касовото изпълнение на държавния бюджет и на основните показатели на консолидираната фискална програма (КФП) за първото полугодие на 2024 г., изготвена в изпълнение на изискванията на Закона за публичните
05.12.2023 16:13

В днешната несигурна среда България трябва да има устойчива политическа конструкция, консолидирана макроикономическа рамка и работещи институции

Управителят на Българската народна банка (БНБ) Димитър Радев, който стана "Доктор хонорис кауза на УНСС" на церемония във висшето училище днес, заяви, че званието показва, че банковият сектор е в кондиция и работещите в него се справят. Радев
15.11.2023 08:00

Добре е, че бюджетът удържа дефицита до 3 процента, дава и тласък за фискална децентрализация на общините, каза финансистът Борис Петров

Според финансиста Борис Петров е добре, че бюджетът за 2024 г. удържа дефицита до 3 процента, а и дава тласък за фискална децентрализация по отношение на потенциал за увеличаване на собствените приходи на общините. Това каза Петров за БТА, потърсен
22.12.2022 16:30

Асен Василев към ГЕРБ-СДС: Връщате през задната врата политиката на постната пица със съдействието на служебния кабинет

Връщате през задната врата политиката на постната пица със съдействието на служебния кабинет, обърна се съпредседателят на "Продължаваме Промяната" Асен Василев към Делян Добрев от ГЕРБ-СДС по време на дебата по второто четене на удължителния закон за бюджета. Двамата влязоха в спор за очаквания държавен дълг за следващите години и за социалните плащания. Заради вашето управление на финансите, държавата я докарахте до там, че в следващите три години трябва да изтеглим 38 млрд. лева нов дълг, обвини го Добрев.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 19:40 на 03.11.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация