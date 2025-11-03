Бюджетното салдо по консолидираната фискална програма на България към септември 2025 г. е отрицателно в размер на повече от 6 милиарда лева

Бюджетното салдо по консолидираната фискална програма към септември 2025 г. е отрицателно в размер на 6,055 млрд. лв. (2,7 на сто от прогнозния брутен вътрешен продукт), съобщава Mинистерството на финансите.

Отрицателното бюджетно салдо се формира от дефицит по националния бюджет в размер на над 4,354, млрд. лв. и дефицит по европейските средства в размер на повече от 1,7 млрд. лева. Очаква се през четвъртото тримесечие на годината да постъпят втори и трети транш по Механизма за възстановяване и устойчивост в общ размер на над 4 млрд. лв., което ще компенсира напълно натрупания дефицит по сметките за средства от ЕС (в размер на над 1,7 млрд. лв.), респективно текущо ще подобри салдото по КФП, съобщават от МФ.

Приходите, помощите и даренията по КФП към септември 2025 г. са в размер на близо 59,756 млрд. лв. или 66,2 на сто от годишните разчети. Постъпленията нарастват с 14,8 на сто ( близо 7,722 млн. лв.) спрямо отчетените към септември 2024 година. Сравнени със същия период на 2024 г. данъчните приходи нарастват номинално с 14,5 на сто ( почти 6,113 млрд. лв.), неданъчните приходи нарастват с 26,2 на сто ( над 1,892 млрд. лв.), а постъпленията в частта на помощите и даренията са по-малко с 283,4 млн. лева.

Данъчните постъпления (вкл. приходите от осигурителни вноски) са в размер на над 48,405 млрд. лв., което представлява 68,3 на сто от разчетените за годината. Постъпленията от данъци и осигурителни вноски формират 81 на сто от общите постъпления по КФП за периода.

Неданъчните приходи са в размер на повече от 9,113 млрд. лв., което представлява 76 на сто от годишните разчети. Тези приходи се формират основно от приходи от държавни, общински и съдебни такси, приходи и доходи от собственост, приходи от концесии, приходи от продажба на квоти за емисии на парникови газове и други.

Приходите от помощи и дарения са в размер на 2,237 млрд. лева.

Разходите по КФП (вкл. вноската на България в бюджета на ЕС) към септември 2025 г. възлизат на над 65,811 млрд. лв., което е 68,1 на сто от годишните разчети.

Нелихвените разходи са в размер на 63 млрд. лв., което представлява 68 на сто от годишния разчет и ръст (на съпоставима база) от над 8,952 млрд. лв. (16,6 на сто) спрямо отчетените към септември 2024 г. Текущите нелихвени разходи са в размер на повече от 56 млрд. лв. Капиталовите разходи (вкл. нетния прираст на държавния резерв) възлизат на 6,9 млрд. лв. Предоставените текущи и капиталови трансфери за чужбина са в размер на 48,7 млн. лв. Лихвените плащания са в размер на повече от 1,339 млрд. лв. (82,5 на сто от планираните за годината и ръст от 443,7 млн. лв. спрямо същия период на 2024 г., което се дължи основно на календара по обслужването на държавния дълг),посочват от МФ.

Размерът на фискалния резерв към края на септември е почти 16,9 млрд. лв., в т. ч. над 15,427 млрд. лв. депозити на фискалния резерв в БНБ и банки и 1,472 млрд. лв. вземания от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други.