УниБИТ празнува Деня на народните будители с научен форум за 23-ти път

Университетът по библиотекознание и информационни технологии – УниБИТ, ще посрещне учени, студенти, приятели и гости на 23-тото издание на Националната научна конференция с международно участие „Обществото на знанието и хуманизмът на ХХІ век“ на 31 октомври 2025 г. от 10.00 ч. в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“. Така висшето училище отбелязва Деня на народните будители и отдава почит на онези, които през вековете са носили светлината на знанието и културата в нашия народ. Форумът за наука и образование, превърнал се в традиция, продължава следобяд в аулите на УниБИТ на бул. „Цариградско шосе“ №119 като празник на човешкия дух, любопитството и стремежа към познание.

Събитието ще събере водещи учени, изследователи, преподаватели и млади таланти, за да обсъдят постиженията и предизвикателствата на съвременното общество на знанието. Програмата включва четири тематични секции – от книжовността и хуманизма до културното наследство, информационните технологии и дигиталните трансформации, сигурността в XXI век. Както всяка година, специално внимание се отделя на младите хора в науката – студенти, докторанти, постдокторанти и млади учени. Всяка секция ще бъде сцена на идеи, дискусии и открития, които оформят бъдещето на образованието, науката и обществото.

Особена емоция на това тържество ще внесе церемонията по връчването на почетните звания – „Доктор хонорис кауза“ на легендарната певица Валя Балканска и „Почетен професор“ на прочутия музикант и дългогодишен преподавател по гайда Петър Янев за техния принос към популяризиране на българското културно наследство.

Вече е традиция в навечерието на 1 ноември УниБИТ да връчва награди на името на акад. Благовест Сендов – за изключителен принос в образованието и науката. Тази година с академичната награда са удостоени г-жа Елка Божикова – директор на ПМГ „Яне Сандански“ – гр. Гоце Делчев, и проф. дмн Николай Витанов, БАН. Тези отличия символизират признание за отдадеността, вдъхновението и труда на тези, които превръщат знанието в сила и в светлина за обществото.

През 2025 г. конференцията отбелязва няколко важни годишнини: 1170 години от създаването на българската азбука и славянската книжовност, 1160 години от приемането на християнството в България и 75 години от създаването на Държавния библиотекарски институт – институция, чийто приемник днес е УниБИТ.

Всяка година конференцията „Обществото на знанието и хуманизмът на XXI век“ събира миналото, настоящето и бъдещето в едно пространство на знание, диалог и вдъхновение, а фактът, че се провежда за 23-ти път, е доказателство за устойчивостта и значимостта ѝ в българската научна и културна сцена, казва ректорът на УниБИТ проф. дн Ирена Петева.

Продукт на научния форум е електронният сборник „Обществото на знанието и хуманизмът на ХХІ век“, включен в Националния референтен списък на НАЦИД. Така конференцията се превръща в модерна сцена за споделяне на знания, вдъхновение на преподаватели и студенти да вярват в силата на просветата, културата и човешкия дух.

