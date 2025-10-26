Десет години Българска православна община „Свети Иван Рилски“ в Люксембург: споделената болка отминава по-лесно, а споделената радост става по-голяма

Българската православна община „Свети Иван Рилски“ в Люксембург отбеляза тържествено вчера своята 10-а годишнина, съобщиха днес за БТА от Настоятелството на Общината.

Празничната литургия възглави Негово Високопреосвещенство Западно- и Средноевропейският митрополит Антоний в съслужение с отец Стоян Бербатов, обгрижващ българските православни общности в Антверпен, Хаселт и Люксембург, отец Николай Николов от Българската църковна общност в Кьолн и отец Георги Фотакиев от Варна.

На литургията, отслужена в гръцкия православен храм „Свети Николай Чудотворец“, присъства и г-жа Венета Заякова, временно управляващ Посолството на Република България в Кралство Белгия, както и десетки българи, живеещи в Люксембург и Германия.

Енориашите се поклониха и на частица от мощите на Свети патриарх Евтимий Търновски, която се съхранява в българския храм в Берлин.

В своето обръщение към миряните митрополит Антоний припомни изминатия път и вълнението и ентусиазма, с който беше създадена Българската православна община в Люксембург.

„В самото начало, с неуверени стъпки, група хора поискаха от митрополията в град Берлин да бъде основана църковна мисия... Но тази църковна мисия много бързо прерасна в църковна община под благодатните грижи на ревностни и достойни служители на родната ни Българска православна църква, които не жалиха своите сили и време да сеят Словото, като в притчата за добрия сеяч... Започвайки неуверено, сега можем да кажем, че имаме една стабилна църковна община, която се радва на своето единство, на Божията благодат, любов и милост...“

Българската православна община в Люксембург укрепна под грижите на различни свещенослужители, сред които отец Станко Дидов, неин основоположник и пръв председател, отец Добромир Димитров, отец Стоян Бербатов. Българите в Люксембург пазят в сърцата си обичта към рано напусналия ни отец Стефан Паликаров, който оказваше духовна подкрепа и на българската общност в Милано.

Негово Високопреосвещенство митрополит Антоний също изрази признателността си към духовните пастири на общността:

„Искам да изкажа своята благодарност на отците, които положиха грижи за тази църковна община... Началото беше поставено от отец Станко Дидов, който откликна на Вашето желание с благословението на епархийската ни Църква. След това други свещенослужители сееха и разораваха духовната нива. Това са отец Добромир Димитров, който сега е предстоятел на Българската православна църква „Свети Иван Рилски“ в Лондон, отец Стефан, за който се молим Бог да го упокои и да настани душата му в селенията на праведните... Изказваме също и нашата благодарност на отец Стоян Бербатов, който влага своите сили като добър и ревностен пастир на Църквата Христова, за да води и пасе духовно своето стадо, а то да се преоблажава, сплотява и обединява около добродетелите.“

„Само когато помним откъде сме и накъде отиваме, можем да бъдем достоен и благословен от Бога народ“, отбеляза още митрополит Антоний.

Българите в Люксембург си пожелаха един ден да имат свой храм. В момента богослуженията се извършват с гостоприемното съдействие на люксембургската семинария „Папа Йоан ХХІІІ“ и гръцкия православен храм. През годините за българските литургии вратите си са отваряли сръбската църква и католическият храм „Свети Алфонс“.

Българската православна община в Люксембург е плод на нуждата от духовно общуване и подкрепа, на желанието българският дух и вяра да се съхранят и да се предадат на децата, растящи извън пределите на Родината. Тези две най-съкровени щения са крайъгълният камък на невидимия храм, който всички заедно градим.