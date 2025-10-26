Компани след 13 поредни победи на Байерн: "Не можем да спрем – трябва да продължим"

Старше треньорът на Байерн Мюнхен Венсан Компани говори след 13-тата поредна победа на баварците през този сезон.

„Не можем да спрем – трябва да продължим. В сряда имаме мач за Купата и това ще бъде съвсем различна история

Срещу Борусия Мьонхенгладбах отново запазихме мрежата си чиста. Отборът е в добра серия, но най-важното сега е да не сме самонадеяни. Трябва да запазим спокойствие, да работим здраво и да се представим добре в следващия мач“, каза Венсан Компани.