Подробно търсене

Селекционерът Ивелин Вълев след успеха на българките в юношеската категория на Балканиадата по конен спорт: "Всички се представиха много добре"

Кремена Младенова
Селекционерът Ивелин Вълев след успеха на българките в юношеската категория на Балканиадата по конен спорт: "Всички се представиха много добре"
Селекционерът Ивелин Вълев след успеха на българките в юношеската категория на Балканиадата по конен спорт: "Всички се представиха много добре"
снимка: БФ Конен спорт, facebook.com/horsesportbg
Белград,  
07.09.2025 16:12
 (БТА)

Селекционерът Ивелин Вълев коментира след спечелената от България титла в юношеската категория на Балканския шампионат по конен спорт (прескачане на препятствия) в Белград (Сърбия), че отличието е завоювано в голяма конкуренция.

Отборът на България в състав Драга Тодорова с кон Чаримо Пи Ес, Марта Колушева с Куйдера, Елена Хаджова с Елвит и Елиза Чолакова с Юпитер заслужи безапелационно златните медали.

"От много години това е най-голямото Балканско първенство. Досега винаги са се събирали по пет-шест държави", коментира специално за БТА от Белград Вълев.

"Хървати и словенци често не идват, но сега в Сърбия всички дойдоха и затова бих казал, че победата е много сладка, защото беше извоювана в голяма конкуренция", заяви още националният селекционер.

Попитан за представянето на състезателките в отборната надпревара, Ивелин Вълев каза: "Всички деца се представиха много добре. Дадоха всичко от себе си и издържаха психически."

/КМ/

Свързани новини

07.09.2025 12:52

Балканските шампионки по конен спорт Драга Тодорова и Марта Колушева от Белград: "Целият отбор се справи страхотно"

Българският отбор, който спечели титлата в юношеската категория на Балканския шампионат по конен спорт (прескачане на препятствия) в Белград, е преодолял силна конкуренция, коментира специално за БТА Драга Тодорова
07.09.2025 12:38

Българските национали спечелиха четири медала на Балканския шампионат по прескачане на препятствия в Белград

Българските представители спечели четири медала - злато, сребро два бронза, в отборните състезания на Балканския шампионат по конен спорт (прескачане на препятствия) в Белград, Сърбия
03.09.2025 15:34

България ще участва на Балканиадата по конен спорт-прескачане на препятствия в Белград

От 4 до 7 септември в сръбската столица Белград ще се проведе балканският шампионат по конен спорт в дисциплината "прескачане на препятствия". Очертава се тази година конкуренцията да е много сериозна, защото в надпреварата ще участват цели 10
23.04.2025 15:37

Националният отбор по конен спорт ще участва на силен турнир в Горла Миноре, Италия

Националният ни отбор по прескачане на препятствия ще участва на силния турнир по конен спорт в Горла Миноре (Италия) тази седмица. Предстоящото състезание е първата регионална квалификация за Южния регион от престижната серия от състезания Longines

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 17:37 на 07.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация