Подробно търсене

Българските национали спечелиха четири медала на Балканския шампионат по прескачане на препятствия в Белград

Кремена Младенова
Българските национали спечелиха четири медала на Балканския шампионат по прескачане на препятствия в Белград
Българските национали спечелиха четири медала на Балканския шампионат по прескачане на препятствия в Белград
снимка: БФ Конен спорт, facebook.com/horsesportbg
Белград,  
07.09.2025 12:38
 (БТА)

Българските национали спечелиха четири медала - злато, сребро и два бронза, в отборните състезания в отделните възрастови групи на Балканския шампионат по конен спорт (прескачане на препятствия) в Белград, Сърбия.

Тимът в състав Драга Тодорова с кон Чаримо Пи Ес, Марта Колушева с Куйдера, Елена Хаджова с Елвит и Елиза Чолакова с Юпитер спечели безапелационно титлата в юношеската категория.

Сребро при децата завоюваха Александър Бонев с Денденс, Дария Чолакова с Доротея, Ивайла Плочева с Джъмпер и Лора Чолакова с Каспър.

Отборът при мъжете в състав Ивана Ангелова с Манхатън, Диян Балчев с Бабук, Красимир Димитров с Лост ин ю и Антон Дацински с Чакоруе заслужи бронзовите отличия  при много силна конкуренция.

С бронз в оспорвано съревнование се окичиха и  младите български ездачи в състав Милко Кочев с Карино, Дара Брезоева с Кики Трен, Ася Петрова с Ал Д'Баран и Десислава Миланова с Диамант.

В надпреварата в сръбската столица Белград участват 10 държави, което я превръща в мини Европейско първенство.

Освен България и домакините от Сърбия, има състезатели от Румъния, Гърция, Турция, Хърватия, Словения, Албания, Босна и Херцеговина и Република Северна Македония.

България е представена от отбори и в петте състезателни категории - деца, юноши до 18 години, млади ездачи (18 - 21 години), жени и мъже.

/ДВ/

Свързани новини

07.09.2025 12:52

Балканската шампионка по конен спорт Драга Тодорова от Белград: "Целият отбор се справи страхотно"

Българският отбор, който спечели титлата в юношеската категория на Балканския шампионат по конен спорт (прескачане на препятствия) в Белград, е преодолял силна конкуренция, коментира специално за БТА Драга Тодорова
03.09.2025 15:34

България ще участва на Балканиадата по конен спорт-прескачане на препятствия в Белград

От 4 до 7 септември в сръбската столица Белград ще се проведе балканският шампионат по конен спорт в дисциплината "прескачане на препятствия". Очертава се тази година конкуренцията да е много сериозна, защото в надпреварата ще участват цели 10

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 13:01 на 07.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация