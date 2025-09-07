Още четири медала за България в индивидуалните състезания на Балканския шампионат по прескачане на препятствия в Белград

Българските състезатели спечелиха още четири медала (три сребърни и един бронзов) в индивидуалните състезания в отделните възрастови групи на Балканския шампионат по конен спорт (прескачане на препятствия) в сръбската столица Белград. Националите взеха и четири отличия в отборните стартове.

При децата сребро завоюва Дария Чолакова с кобила Доротея, а трети се нареди Александър Бонев с Денденс.

В категория до 18 години на второ място завърши Марта Колушева с Куйдера. След нея с много малка разлика се класират на четвърта и пета позиция съответно Драга Тодорова с Чаримо Пи Ес и Елиза Чолакова с Юпитер.

В групата "Млади ездачи" Милко Кочев зае престижното пето място с Карино. Ася Петрова с Ал Д'Баран са девети.

При най-малките, категория "пони" сребро взе Карина Чолакова с кон Олаф К. Тя е и най-младата участничка на състезанието на едва 8 години.

При мъжете и при жените България не успя да излъчи финалисти. Лидия Желязкова с Каскар завърши пета от 35 участника.

В надпреварата в сръбската столица Белград се включиха представители на седем държави.