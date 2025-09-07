Подробно търсене

Още четири медала за България в индивидуалните състезания на Балканския шампионат по прескачане на препятствия в Белград

Ива Кръстева
Още четири медала за България в индивидуалните състезания на Балканския шампионат по прескачане на препятствия в Белград
Още четири медала за България в индивидуалните състезания на Балканския шампионат по прескачане на препятствия в Белград
снимка: БФ Конен спорт, facebook.com/horsesportbg
Белград,  
07.09.2025 19:25
 (БТА)

Българските състезатели спечелиха още четири медала (три сребърни и един бронзов) в индивидуалните състезания в отделните възрастови групи на Балканския шампионат по конен спорт (прескачане на препятствия) в сръбската столица Белград. Националите взеха и четири отличия в отборните стартове.

При децата сребро завоюва Дария Чолакова с кобила Доротея, а трети се нареди Александър Бонев с Денденс.

В категория до 18 години на второ място завърши Марта Колушева с Куйдера. След нея с много малка разлика се класират на четвърта и пета позиция съответно Драга Тодорова с Чаримо Пи Ес и Елиза Чолакова с  Юпитер.

В групата "Млади ездачи" Милко Кочев зае престижното пето място с Карино. Ася Петрова с Ал Д'Баран са девети.

При най-малките, категория "пони" сребро взе Карина Чолакова с кон Олаф К. Тя е и най-младата участничка на състезанието на едва 8 години.

При мъжете и при жените България не успя да излъчи финалисти. Лидия Желязкова с Каскар завърши пета от 35 участника.

В надпреварата в сръбската столица Белград се включиха представители на седем държави.

/ИК/

Свързани новини

07.09.2025 16:12

Селекционерът Ивелин Вълев след успеха на българките в юношеската категория на Балканиадата по конен спорт: "Всички се представиха много добре"

Селекционерът Ивелин Вълев коментира след спечелената от България титла в юношеската категория на Балканския шампионат по конен спорт (прескачане на препятствия) в Белград (Сърбия), че отличието е завоювано в голяма конкуренция
07.09.2025 12:52

Балканските шампионки по конен спорт Драга Тодорова и Марта Колушева от Белград: "Целият отбор се справи страхотно"

Българският отбор, който спечели титлата в юношеската категория на Балканския шампионат по конен спорт (прескачане на препятствия) в Белград, е преодолял силна конкуренция, коментира специално за БТА Драга Тодорова
07.09.2025 12:38

Българските национали спечелиха четири медала на Балканския шампионат по прескачане на препятствия в Белград

Българските представители спечели четири медала - злато, сребро два бронза, в отборните състезания на Балканския шампионат по конен спорт (прескачане на препятствия) в Белград, Сърбия

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 20:39 на 07.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация